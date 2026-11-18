Guerrero Cándido Concepción, aspirante a la coordinación de Morena a la presidencia municipal de Xochistlahuaca, Guerrero, fue asesinado en un ataque directo en el que también fue ultimado su acompañante, Tranquilino López Merino.

De acuerdo con reportes extraoficiales, el doble homicidio ocurrió durante la noche del pasado 17 de noviembre, cuando el “Comandante Tigre”, como era conocido, regresaba de una asamblea política en la localidad de Arroyo Grande.

Aunque las autoridades estatales no han ofrecido detalles, el Ayuntamiento de Xochistlahuaca condenó el “lamentable acto” y expresó sus condolencias a familiares de ambas víctimas.

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Al mismo tiempo, informó que la administración municipal colabora con las “autoridades competentes” en las investigaciones para esclarecer el doble homicidio.

“Reiteramos nuestro respeto y solidaridad con quienes hoy atraviesan este difícil momento”, expresó el Ayuntamiento.

Con el homicidio de Guerrero Cándido Concepción, suman dos aspirantes de Morena asesinados en la región de la Costa Chica de Guerrero apenas a dos meses del arranque del proceso electoral 2026-2027.

El pasado 17 de octubre, fue asesinado Arturo Marín Acevedo el aspirante de Morena a la presidencia municipal de Cuajinicuilapa, durante un ataque armado en el que su esposa resultó lesionada.

La agresión ocurrió en la colonia Centro, en el municipio de Cuajinicuilapa, donde, de acuerdo con reportes extraoficiales, personas a bordo de un automóvil los interceptaron y dispararon en su contra.

En tanto, la Fiscalía General del Estado de Guerrero informó el inicio de una carpeta de investigación por los delitos de homicidio calificado y lesiones calificadas.

Arturo Marín, aspirante al ayuntamiento de Cuajinicuilapa, Guerrero, fue asesinado. ı Foto: Facebook del titular

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cehr