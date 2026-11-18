El gobernador Joaquín Díaz Mena llegó este miércoles a Palacio Nacional para iniciar una jornada de reuniones de trabajo con el Gobierno de México.

El gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, acudió este miércoles 18 de noviembre de 2026 a Palacio Nacional, en la Ciudad de México, para sostener una jornada de reuniones de trabajo con autoridades del Gobierno de México, con el objetivo de dar seguimiento directo a los proyectos estratégicos de la entidad y mantener la coordinación institucional con la administración que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

De acuerdo con el comunicado oficial emitido desde la capital del país, esta gira de trabajo responde al propósito de consolidar la ruta de colaboración entre el gobierno estatal y la Federación para que las obras y programas prioritarios lleguen de manera efectiva a las familias yucatecas.

Yucatán y Federación refuerzan alianza

Durante el desarrollo de estas mesas de gestión, el gobernador de Yucatán destacó la importancia de mantener una comunicación permanente y un trabajo conjunto entre ambos órdenes de gobierno, asegurando que las prioridades de Yucatán sean atendidas con puntualidad en la agenda federal.

TE RECOMENDAMOS: Fiesta brava Así cerrará la Plaza Monumental de Aguascalientes la Temporada Otoño 2026

Como parte de los ejes principales de esta jornada, el gobierno yucateco subrayó que la presencia personal del mandatario en la sede del Ejecutivo Federal garantiza un seguimiento directo a cada gestión emprendida en beneficio de la población.

Asimismo, se puntualizó que esta sinergia interinstitucional permite que los proyectos enmarcados dentro del Renacimiento Maya avancen con el respaldo del Gobierno de México, logrando que sus resultados se reflejen directamente en los municipios y las comunidades de todo el territorio estatal.

Hoy estuvimos en Palacio Nacional, en la Ciudad de México, dando seguimiento a los proyectos prioritarios para Yucatán y trabajando de la mano con el @GobiernoMX que encabeza nuestra presidenta @Claudiashein.



La coordinación y el diálogo son fundamentales para que el… pic.twitter.com/jKIujyFKTx — Joaquín Díaz Mena (@huachodiazmena) November 19, 2026

En esta visita de trabajo a Palacio Nacional, el gobernador Joaquín Díaz Mena estuvo acompañado por el coordinador general de Proyectos Estratégicos de Yucatán, Dafne López Martínez, quien participó en el seguimiento técnico y administrativo de las iniciativas estatales ante las instancias federales.

Con este encuentro en la Ciudad de México, el Gobierno de Yucatán refrenda su esquema de articulación con la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para impulsar el desarrollo regional y concretar las obras previstas para el bienestar de las familias yucatecas.

Te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR