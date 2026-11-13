Yucatán va por atraer a IP

El gobernador, Joaquín Díaz Mena, presentó a la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin) el proyecto de industrialización de Yucatán llamado “Renacimiento Maya”, y exhortó a los afiliados de la organización a considerar a la entidad en sus planes de expansión una vez que se terminen las obras de infraestructura en 2027 y 2028.

“Quien planee hoy su siguiente planta puede hacerlo con Yucatán en la corrida financiera y aquí tienen un equipo que los va a acompañar en todo momento en las gestiones necesarias”, indicó el mandatario estatal.

El proyecto busca crear las condiciones, mediante obras de infraestructura, para que lleguen las inversiones, se generen empleos bien remunerados y combatir la desigualdad histórica de la entidad, sostuvo Díaz Mena, quien añadió que una de las ventajas que tiene Yucatán es su ubicación estratégica: cerca de la costa este de Estados Unidos y que es considerado el estado más seguro de México.