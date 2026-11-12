Ramírez de la O, ¿regreso a la SHCP?

Mauricio Flores. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

En las últimas semanas han corrido de manera insistente las versiones de un relevo estratégico en el Gobierno federal, el del titular de la Secretaría de Hacienda.

Las versiones aducen a diversas razones de una eventual salida de Édgar Amador a partir de enero próximo, pero una razón estructural es que sin el control y mando sobre el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), la titularidad de la SHCP carece de las suficientes herramientas para el ejercicio del cargo.

Al eventual relevo de Amador la pregunta obligada es ¿y quién toma el timón de las finanzas nacionales? Lo que se sabe es que Rogelio Ramírez de la O lo tomaría…, pero con todo el barco, de proa a popa; es decir, modificando la separación administrativa de las Aduanas —hoy a cargo de Héctor Romero Gutiérrez— establecida en 2022 y del SAT que data desde 1997 cuando se formó como organismo administrativo desconcentrado por instrucciones del gobierno de Ernesto Zedillo y que hoy dirige Antonio Martínez Dagnino.

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El mando total, pues, del barco de las finanzas nacionales.

Ramírez de la O se mantuvo unos pocos meses como secretario de Hacienda al inicio del Gobierno de Claudia Sheinbaum, dejando en abril de 2025 el cargo a Amador… quien ha enfrentado situaciones adversas desde entonces: la creciente deuda pública (exponencialmente extendida en el sexenio pasado), las presiones de las calificadoras internacionales de valores para un ajuste fiscal de fondo que no ha sucedido y el consecuente riesgo de la degradación crediticia de México, unmagro crecimiento económico derivado del bajo entusiasmo de inversores y empresarios que a la fecha sólo han concretado 11.3% de los planes de inversión anunciados (Deloitte Econosignal), el angostamiento de las herramientas de recaudación tributaria y la frágil situación financiera de empresas estatales entre otros problemas relevantes.

Claro, se rumora acerca de otros posibles sucesores (Raquel Buenrostro, Jorge Mendoza Sánchez, Luz Elena González y Gerardo Esquivel)…, pero pronto se conocerá cómo quedan las fichas en el tablero.

Impresores, pagan justos por pecadores en caso Taddei. Lo que no es versión sino un hecho es que el gremio de impresores y artes gráficas la están pasando mal luego de que el flamigero dedo presidencial ordenase a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a cargo de Aureliano Hernándeez revisar 26 años de contratos hechos por el Instituto Nacional Electoral (INE) con proveedores, lo que ha llevado que las empresas serias y formales enfrenten la suspensión de pagos por trabajos contratados por diversas instancias del gobierno federal e incluso revisiones y hasta bloqueos de cuentas por parte de la Unidad de Investigación Financiera (UIF).

Tales indagatorias, es menester precisar, en el fondo buscan deslindar a Morena de lo que no se puede deslindar, de la profunda corrupción que institucionalizó en Guadalupe Taddei que el partido guinda encumbró en el INE.

Pero esas investigaciones pueden significar bloqueos de cuentas bancarias de tres meses en el mejor de los casos… un plazo más que suficiente para quebrar o arruinar a las medianas y pequeñas empresas del ramo. Un pronunciamiento claro para evitar esa situación la hizo la Confederación Nacional de Cámaras Industriales que preside Alejandro Malagón.

La Cámara Nacional de la Industria de Artes Gráficas (Canagraf), que encabeza Óscar Carnevali Samper ha sido enfática sobre los bloqueos de cuentas, pero también lo es —y con mayor relevancia— en cómo reestablecer la confianza ciudadana en el proceso electoral, dañado severamente por los actos de corrupción de Guadalupe Taddei y el favorito proveedor, José Alfredo Hernández Casillas.

No es para menos: para 2027 habrá que imprimir cerca de 500 millones de papeletas y materiales infalsificables para unas 170 mil casillas. La Canagraf tiene un plan que empieza con un Consejo Consultivo que incluya a la industria de impresión para establecer parámetros ciertos de cumplimiento y precio. Ya le cuento.

Cisne Negro, Foro Electoral. Ayer se efectuó el primer Foro Internacional Cisne Negro: Elecciones 2027-2030: Nuevos tiempos, nuevas fórmulas, Ciencias Aplicadas y estrategias para ganar. El evento fue organizado por la consultora política y empresarial que lleva el mismo nombre fundada por Luis Alberto González.

Fue un encuentro innovador que reunió a expertos, políticos, académicos y líderes, para abordar los escenarios político-electorales que marcan el presente y futuro de nuestro país y de América Latina.

Destacó la presencia de Camila Vallejo, referente del pensamiento y activismo de izquierda en Chile, quien habló de la mentira creada para dañar, el error compartido de buena fe y la verdad usada como arma política.

Un elemento atractivo fue la master class sobre credibilidad no verbal, ya que el electorado decide, por la expresión no verbal, si confía en un candidato incluso antes de que pronuncie una sola frase. En sentido contrario, un microgesto de duda puede costarle la elección.

Este evento se puede convertir en una

una cita anual obligada para todos los interesados en la comunicación y la estrategia política. Tome nota.

Italia en la FIL. Casi 18 años tuvieron que pasar para que Italia regrese a la FIL de Guadalajara como País Invitado de Honor, justo en la edición 40 de la Feria, del 28 de noviembre al 6 de diciembre, bajo el lema de Umberto Eco, “El mundo nos habla como un gran libro”. Participarán 58 autores y alrededor de 120 encuentros, con la inauguración del Salón Literario Carlos Fuentes, a cargo de Alessandro Baricco y Valeria Luiselli el 29 de noviembre, además de 9 conciertos, más de 15 exposiciones en toda la ciudad, como Caravaggio en el MUSA y la Colección Farnesina en el Cabañas, y el espectáculo Viva Vivaldi en el Conjunto Santander.

Italia de regreso pues la FIL es la puerta de entrada a más de 300 millones de lectores en América.