Se va la marca AT&T… y entra IZZI a Cuádruple Play

Mauricio Flores. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

El acuerdo para la venta de la infraestructura y base de clientes de AT&T México que pactó el corporativo mundial que encabeza John Stankey con Grupo Televisa y Fintech Holdings incluye el uso de la marca “AT&T” por un año una vez cerrada la transacción valuada en 2 mil millones de dólares. La marca que presumiblemente se utilizará para la nueva compañía de telecomunicaciones —la segunda más grande del país— será la de IZZI que ya es ampliamente conocida en este territorio.

Para la dupla que codirige Grupo Televisa —Alfonso de Angoitia y Bernardo Gómez— y su socio David Martínez, resultaría mucho más fácil para expandir su negocio de telecomunicaciones apoyándose en una marca ya existente y bien posicionada como proveedor de servicios de Triple Play para hogares y empresas (voz, Internet y video) que agregaría sus plataformas de streaming y contenidos de televisión. Inventar una nueva marca suena atractivo, pero no es ni rápido ni sencillo en un sector de rápido cambio e innovación… y menos si el objetivo es triplicar los ingresos anuales y elevarlos a 8 mil millones de dólares

IZZI, de Francisco Valim, es la operadora de su propia red de fibra óptica y que consolida la operación de televisión satelital SKY, por lo que se construirá un nuevo nivel de convergencia digital.

¿Y quién dirigirá el negocio? Valim es un candidato natural para ello. El director de Telecom Argentina, Roberto Nobile, se destaca como un notable operador tecnológico de una compañía en la que David Martínez tiene 17% de las acciones.

Mi excompadre “Patito”. Debe de ser bastante triste que aquél que te trató con especial deferencia al grado de decirte “compadre”, hoy gire instrucciones a los legisladores que coordina para que se desdigan de ti… o de tu jefa, que viene a ser más o menos lo mismo en el caso de Guadalupe Taddei y su secretario particular, amigo de confianza y hasta cupido, Octavio Grijalva Vásquez conocido como “Patito” por su atildado estilo de vestir y elegante andar.

Claro, como aquí se narró, Grijalva Vásquez fue el primero en fincar relaciones con el dueño de Grupo Zeg y Cajas Graf, José Alfredo Hernández Casillas, una vez que Taddei entró a dirigir el Organismo Público Local Electoral de Sonora en 2014. En 2021, ya con el régimen autodenominado 4T, cuando “Patito” presenta a Taddei con Hernández Casillas.

Ya encumbrada Taddei por Andrés Manuel López Obrador como presidenta del Instituto Nacional Electoral, “Patito” era el encargado de hacer migas y relaciones públicas con el legislador que —de acuerdo a las revelaciones hechas por los periodistas Antonio López y Enrique Gómez de El Universal— envió el WhatsApp con los “ejes estratégicos narrativos” para en redes sociales intentar el imposible deslinde de Morena de la devastadora corrupción en ese instituto. Qué feo que tu compadre ya no quiera saber más de ti luego de tanto aplauso y agasajo.

Tabe cambia a MH en 5 años. Esta tarde, Mauricio Tabe rendirá su quinto informe de gobierno al frente de la alcaldía Miguel Hidalgo, quien en diversas entrevistas ha expuesto que independientemente de las cifras, este ejercicio de rendición de cuentas se centrará en resaltar cómo ha cambiado la demarcación en tan sólo cinco años.

Uno de los logros más relevantes, sin duda, fue la mejoría en seguridad donde pasó de ocupar el lugar 14 a ser la segunda alcaldía más segura, dicho esto por el Inegi, motivando así una reactivación económica en toda la alcaldía.

En materia económica, Mauricio Tabe se distinguió por varios incisos. La reasignación de todos los programas sociales para mujeres y jefas de familia contando con la colaboración de la UNAM para evitar el mal uso de estos recursos. La implementación del programa Peso a Peso con el cual su administración duplica el recurso del presupuesto participativo para mejores obras a cada colonia.

La inversión histórica para mejorar calles y espacios públicos de barrios emblemáticos en colonias como Tacuba, Anáhuac, Tacubaya, Tlaxpana, entre otras. Y la puesta en marcha de un novedoso programa, Manos a la Olla, de apoyo a la economía familiar mediante la instalación de 50 comedores en zonas populares que proveen de una comida de cuatro tiempos por 11 pesos, beneficiando diariamente a 4,500 vecinos. No hay duda, Tabe cumple.

Coparmex, Sinaloa, primero seguridad. El pleno de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), que encabeza Juan José Sierra, y las delegaciones en Sinaloa presentaron un plan de reactivación económica a la gobernadora de la entidad, Graciela Domínguez, y recuperar 44 mil empleos perdidos por la violencia en sólo dos años.

El plan inicia con seguridad: fortalecer la coordinación entre autoridades y sociedad, la capacidad de investigación y procuración de justicia, la profesionalización policial y enfrentar los delitos que afectan directamente la actividad económica y la confianza ciudadana; rescate y reconversión del sector primario, mediante mayores esquemas de financiamiento y seguros.

También formalización y fortalecimiento de las MiPyMEs, mediante incentivos a la formalidad, simplificación regulatoria, una ventanilla única empresarial y mecanismos de apoyo; aprovechar las oportunidades del nearshoring, fortaleciendo la infraestructura estratégica y vinculando la formación de talento con la industria y la construcción.

Junto con ello, recuperación del ingreso y combate a la pobreza laboral; gobernanza y coordinación público-privada, mediante la creación de un Consejo de Reactivación Económica de Sinaloa que dé seguimiento permanente a los indicadores, compromisos y resultados.

Por supuesto, una política fiscal para la inversión y el empleo, con alivio fiscal estatal, incentivos para la reapertura y reinversión de empresas afectadas por la inseguridad, así como la gestión de estímulos federales que incluyan la reducción de la tasa del IVA del 16% al 8% y disminución del 50% en el ISR para empresas y actividades productivas que hoy enfrentan un entorno particularmente adverso.