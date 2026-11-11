• Mayer, ¿hasta dónde el cobijo azul?

Y el que se habría tomado muy en serio aquello de que le queda bien usar corbata azul, como se lo dijeron hace unas semanas en San Lázaro, sería el diputado hasta hace poco morenista Sergio Mayer. Tanto, nos comentan, que ya hasta andaría acercándose al Partido Acción Nacional para ver si lo toman en cuenta a la hora de definir quién encabezará a la oposición en la contienda por la alcaldía Álvaro Obregón, en la CDMX. Y hasta suerte estaría teniendo pues, nos comentan, Lía Limón, a quien consideraban como un cuadro cantado —porque ya le tocó gobernar esa misma demarcación— hasta el momento no ha mostrado interés en postularse. Sin embargo, nos piden no perder de vista que al exgaribaldi tampoco es que lo quieran tanto en el PAN. Una cosa es que pudiera sumar su voto a la oposición en San Lázaro y otra que le abran la puerta a un territorio donde al PAN no le suele ir mal, nos comentan.

• “A la mitad les vale mad…”

Con la novedad de que Paco Ignacio Taibo, encargado del Fondo de Cultura Económica y protagonista de escándalos por expresiones soeces, ayer volvió a dar la nota al cuestionar con dejos de molestia el uso que hacen los jóvenes del “pin… telefonito” y de las redes sociales. “La mitad de los que me están mirando les vale madres lo que estoy diciendo y a la otra mitad les entra por aquí y les sale por acá —indicó en Oaxaca ante un público universitario— y todos ellos tienen serios problemas de concentración”. Previamente había cuestionado que hoy a quienes usan mucho el celular se les dificulte concentrarse por más de tres minutos porque, indicó, reciben “mensajes pen… en cantidades infames”. Y pues resulta que lo están criticando en las redes y no porque no tenga razón, sino porque obvió pensar en sí mismo como parte de una estructura que no ha logrado hacer lo suficiente para que las nuevas generaciones lean más y porque se vuelve a aplicar aquello de Taibo siendo Taibo. Uf.

• Hasta aquí la tijera

El que puso el freno de mano al ímpetu de legisladores de seguirle cercenando presupuesto al INE fue el coordinador de los guindas en San Lázaro, Ricardo Monreal. Y es que tanto el oficialismo como la oposición expresaron ayer intenciones de ampliar todavía más el recorte de seis mil millones de pesos que ya se espera concretar al Instituto. “Hemos decidido que ya no habrá más recortes al INE”, declaró a la prensa, en medio de la discusión de más de mil reservas al Presupuesto de Egresos. Lo dicho por Monreal terminó por cerrar el paso a iniciativas como la del diputado José Armando Fernández Samaniego, que propuso quitar al INE 500 millones de pesos más para destinarlos a educación. Bueno, hasta el PAN, que había cuestionado la reducción por sus posibles efectos en la elección de 2027, pidió quitarle al Instituto otros cinco mil millones para agua potable y apoyos a emprendedores. Andaban muchos afilados, nos comentan.

• El guion de los morenistas

Nos cuentan que en la bancada de Morena en San Lázaro no sólo pasan lista en el recinto legislativo sino también en las redes sociales. Su vocero, Arturo Ávila, reconoció ayer que en ese grupo reparten “líneas argumentativas” para que los diputados publiquen mensajes sobre las presuntas irregularidades en el INE, con señalamientos puntuales contra el expresidente del organismo Lorenzo Córdova y algunas palabras que sirvan para deslindar al partido de la exconsejera presidenta Guadalupe Taddei, hoy señalada por presuntas irregularidades en el otorgamiento de contratos a proveedores del Instituto. La coordinación parlamentaria, dijo, lleva registro de quiénes participan en la difusión y hasta se contempla pagar publicidad para que los mensajes lleguen más lejos. ¿Será suficiente con eso para aterrizar la narrativa? Pendientes.

• Olfato parlamentario

En pleno debate del Presupuesto de Egresos 2027, nos cuentan que la diputada del PT Margarita García se dio la licencia de desviarse del asunto principal para pedir desde la tribuna que regresen los binomios caninos a San Lázaro. La legisladora oaxaqueña recordó que en octubre pasado se usaron para buscar armas y explosivos como parte del refuerzo de seguridad que siguió al altercado entre el priista Carlos Gutiérrez Mancilla y legisladores de MC, ése en el que el primero lanzó agua sucia a la oficina de los segundos. Esta vez, Margarita propuso que los perros busquen drogas en las oficinas y dijo que, a juzgar por el lenguaje de algunos legisladores, habría quienes llegan a trabajar bajo los efectos de alguna sustancia. Para ese señalamiento se guardó los nombres. Los perros, por lo visto, tendrían que averiguar también a quién se refería.

• Amparo de oídas

Vaya argumento al que se apegó el exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, para buscar un amparo contra una eventual extradición. Según contó, custodios del Altiplano, donde sigue recluido, le chismearon que había una orden para mandarlo a Estados Unidos. Con esa poderosa base —y unos recortes de prensa— el exfuncionario ligado a la organización criminal La Barredora solicitó el recurso bajo la tesis de que la falta de comunicación oficial le impedía ejercer su derecho de defensa ante un eventual requerimiento del gobierno de EU. Esta demanda terminó siendo desechada por un juez. Ahora un tribunal federal rechazó por unanimidad la queja, al concluir que sus abogados no pudieron acreditar una orden de entrega ni un traslado inminente para sustentar esos temores. Tsss.