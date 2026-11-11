El guion de los morenistas

Nos cuentan que en la bancada de Morena en San Lázaro no sólo pasan lista en el recinto legislativo sino también en las redes sociales. Su vocero, Arturo Ávila, reconoció ayer que en ese grupo reparten “líneas argumentativas” para que los diputados publiquen mensajes sobre las presuntas irregularidades en el INE, con señalamientos puntuales contra el expresidente del organismo Lorenzo Córdova y algunas palabras que sirvan para deslindar al partido de la exconsejera presidenta Guadalupe Taddei, hoy señalada por presuntas irregularidades en el otorgamiento de contratos a proveedores del Instituto. La coordinación parlamentaria, dijo, lleva registro de quiénes participan en la difusión y hasta se contempla pagar publicidad para que los mensajes lleguen más lejos. ¿Será suficiente con eso para aterrizar la narrativa? Pendientes.

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