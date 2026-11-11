Senadora migrante pide licencia por un mes tras 2 meses de faltas

La legisladora pidió a la SRE y a la STPS fortalecer derechos de trabajadores en Canadá.

Después de más de dos meses sin acudir presencialmente a sus labores legislativas, la senadora de Morena Karina Ruiz solicitó licencia del 10 de noviembre al 15 de diciembre, por lo que se reincorporará un día después de la clausura del actual periodo ordinario de sesiones, el 16 de diciembre.

La legisladora, identificada como la primera senadora migrante de México, permaneció ausente durante todo el periodo ordinario que comenzó el pasado 31 de agosto. En su solicitud no expuso los motivos de su separación temporal ni explicó por qué no había podido acudir a las sesiones.

De acuerdo con la información que ha trascendido sobre el caso, Ruiz se encuentra en Estados Unidos y no puede salir de ese país debido a que venció su permiso de residencia, así que, de viajar a México, enfrentaría dificultades para regresar. No obstante, esa circunstancia no fue expuesta en la licencia.

Al respecto, la senadora del PAN Verónica Rodríguez Hernández cuestionó que Morena haya permitido que Ruiz se mantuviera fuera del Senado durante más de dos meses y que, hasta ahora, formalizara su separación; cuando el periodo ordinario de sesiones va a concluir el 15 de diciembre.

18 Inasistencias consecutivas ha acumulado Ruiz en el Senado

“Lamentablemente debieron haberla mandado llamar a ella o a su suplente para que tuviéramos la representación completa, pero pues con Morena cualquier cosa puede pasar”, señaló la legisladora, al reprochar que el escaño no hubiera sido cubierto oportunamente.

Rodríguez Hernández también acusó un trato desigual en la aplicación de las reglas parlamentarias entre integrantes del oficialismo y de la oposición: “Si hubiese sido alguien de la oposición, desde la primera falta habría sido señalado o señalada”.

La postura de la panista se da luego de que, la semana pasada, la bancada de Morena emplazara a Ruiz a solicitar licencia por tiempo indefinido, debido a que había rebasado el número de inasistencias justificadas permitido en el Senado. Sin embargo, la solicitud contempla una separación de poco más de un mes y fija como fecha de reincorporación el 16 de diciembre.

El Dato: Karina Ruiz se convirtió en la primera senadora migrante de México y ha ejercido su cargo desde Phoenix, Arizona. Fue electa por representación proporcional por Morena.

Durante la ausencia de Ruiz, su suplente, Octavia Hernández Farret, asumió el escaño para participar en la discusión y votación de la reforma que busca impedir que personas con doble nacionalidad ocupen el Poder Ejecutivo federal y estatal.

A finales de septiembre, Hernández Farret rindió protesta en plena sesión para votar el dictamen, que fue aprobado. Hasta entonces se desempeñaba en el Consulado General de México en San José, California.

Su incorporación generó cuestionamientos de la senadora de Movimiento Ciudadano, Alejandra Barrales, quien pidió constancias de que Hernández Farret hubiera renunciado o solicitado licencia a su cargo consular antes de asumir la responsabilidad legislativa. En respuesta, la suplente se limitó a señalar que sí había presentado su renuncia.