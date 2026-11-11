Refieren baja de homicidios de 50% y mes con menos en 11 años

Durante los dos años de gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, los homicidios en México han disminuido 50 por ciento. La titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Marcela Figueroa, explicó que el promedio diario pasó de 86.9 víctimas en septiembre de 2024 a 43.4 en octubre de 2026, lo que representa 43 homicidios dolosos menos diarios, siendo el octubre más bajo desde 2015.

En el comparativo de los 10 primeros meses de este año con el mismo periodo de 2025, se observó una disminución del delito en las 32 entidades federativas.

No sólo disminuyeron los asesinatos. El promedio nacional de delitos de alto impacto cayó 36 por ciento, al pasar de 636.6 a 409.4 en promedio de septiembre de 2024 a octubre de 2026.

De éstos, el que tuvo una mayor reducción en su incidencia fue el secuestro extorsivo, al disminuir 28.6 por ciento.

El Dato: Claudia Sheinbaum criticó al gobierno de Calderón por designar a Genaro García Luna como secretario de Seguridad, una persona “corrupta” y vinculada al crimen organizado.

Figueroa Franco puntualizó que los resultados de la percepción de inseguridad que expuso el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) se encuentran en 58.1 por ciento en el tercer trimestre de 2026, el mínimo histórico desde el 2013.

Mientras que la población adulta que percibe inseguridad en su colonia tuvo una disminución del 28 por ciento, al pasar de 50.1 en 2018 a 35.9 en 2026.

En los dos años transcurridos del sexenio, más de 74 mil personas vinculadas a la comisión de delitos de alto impacto han sido detenidas, destacó el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.

Al exponer un balance de los resultados de las fuerzas federales, el funcionario destacó el aseguramiento de 37 mil 625 armas de fuego, 588.6 toneladas de drogas y el desmantelamiento de dos mil 841 laboratorios clandestinos.

En las labores marítimas, a cargo de la Secretaría de Marina (Semar), se han asegurado 97 toneladas de cocaína.

El secretario de Seguridad destacó la aprehensión de Gerardo Javier “N”, El Pocha, y su hijo, El Nazi, durante un operativo en Tamaulipas, ambos miembros de una célula del Cártel del Noreste, a quienes se les señala por los delitos de homicidio, secuestro y desaparición forzada.

Además, con la Estrategia Nacional contra la Extorsión, se ha detenido a dos mil 395 extorsionadores del 6 de julio de 2025 al 30 de octubre de 2026.

Como parte al reforzamiento de seguridad, la Secretaría de la Defensa Nacional realizará una inversión para adquirir 13 nuevos helicópteros que servirán en labores de rescate y otras operaciones de los elementos militares.

El general secretario, Ricardo Trevilla Trejo, precisó que la compra contempla 11 helicópteros Black Hawk UH-60, así como dos Super Hércules, que serán útiles para las diversas tareas que el personal lleva a cabo por medio de las 42 aeronaves que actualmente se tienen disponibles. La llegada de estas nuevas unidades se tiene prevista para el ciclo 2028-2029 y no se precisó el monto de la inversión.

En este sentido, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo comentó que la compra que se realiza, también para servicio de la Secretaría de Marina, no sólo servirá para las tareas de seguridad sino para el fortalecimiento de la reacción ante impactos de fenómenos naturales, a través del Plan DN-III y el Plan Marina.

Recordó que las lluvias atípicas registradas hace un año en cinco estados obligaron a desplegar helicópteros de distintas regiones para establecer puentes aéreos y llevar ayuda a la población. Ante esa necesidad, solicitó a los secretarios correspondientes adquirir más equipo, por lo que el Gobierno realiza una compra importante de aeronaves para tareas de seguridad y atención a emergencias.

Como parte del eje de Atención a las Causas, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), detalló que se han realizado nueve millones 44 mil 520 trámites y servicios en beneficio de cinco millones 546 mil 932 personas.

También se han visitado más de 642 mil 844 viviendas; con el Tianguis del Bienestar se han entregado más de 3.6 millones de artículos de primera necesidad a 117 mil 127 familias; con Sí al Desarme, Sí a la Paz, del 1 de octubre de 2024 al 9 de noviembre de 2026, se han intercambiado voluntariamente 14 mil 157 armas de fuego por dinero en efectivo y 15 mil 502 juguetes bélicos por didácticos.

La jefa del Ejecutivo descartó que haya riesgos nacionales o internacionales que ameriten un llamado a que la población tenga lista su mochila de emergencia, como ocurrió en otras partes del mundo.

A raíz de la alerta que surgió entre la población por las recomendaciones de tener sus artículos de primera necesidad a la mano, aclaró que no se ha recibido información que amerite hacer un llamado de este tipo a las y los mexicanos. No obstante, comentó que siempre es recomendable tener lista una mochila con los artículos y documentos más importantes, pero por los riesgos que algunos fenómenos naturales llegan a representar.

“No hay como ellos en el mundo”: CSP de su equipo

| Por Yulia Bonilla |

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo agradeció al Gabinete de Seguridad por los resultados conseguidos por la paz del país y aseguró que no hay personas “en todo el mundo” como quienes conforman dicha agrupación interinstitucional.

Negó que en México exista un Estado de excepción, como, consideró, lo hubo en sexenios anteriores y sostuvo que no se repetirán: “Eso no puede volver a ocurrir en el país. Yo, la verdad, estoy agradecidísima con el Gabinete de Seguridad que elegí, porque no hay como ellos en todo el mundo. No en el país, en todo el mundo”.

Además, refirió que no hay un país, con la dimensión poblacional que tiene México y los problemas que aquí se enfrentan en materia de delincuencia organizada, que haya reducido sus homicidios a la mitad como ya lo hizo su gobierno.

“Hablas de países a lo mejor de cinco millones de habitantes, seis millones, pero no es lo mismo tener 130 millones de habitantes, grupos delincuenciales como los que existen en México, y trabajar todos los días arriesgando sus vidas y defendiendo a la patria; además, porque son patriotas, con estos resultados. Entonces, es un equipo único, todos”, sostuvo.

Subrayó que las operaciones llevadas a cabo han sido con apego al Estado de derecho, bajo protocolos de investigación para dar con los criminales y aprehenderlos, en búsqueda de que haya cero impunidad en el país.

“Entonces buscamos cero impunidad, pero dentro de un marco jurídico, dentro del marco de la Constitución, de la Ley de Seguridad, de las características y las atribuciones que tiene la Guardia Nacional, la propia Secretaría de Seguridad.

“Cuando entramos, dimos más atribuciones a la Secretaría de Seguridad para hacer inteligencia e investigación, creamos un Sistema Nacional de Inteligencia e Investigación en la Ley. Entonces, lo que hacemos está en el marco del Estado de derecho”, sostuvo.