En debate del PEF enfrían amagos de más recortes al INE... al que nadie defiende

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, afirmó la noche de este martes que la mayoría legislativa no respaldaría más recortes al Instituto Nacional Electoral (INE) durante la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2027. También descartó que este jueves se emita la convocatoria para elegir a la nueva titular del organismo, ante la falta de un acuerdo entre las bancadas.

“Hemos decidido que ya no habrá más recortes al INE”, declaró Monreal en San Lázaro. El también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) sostuvo que la mayoría tampoco avalaría reservas para reducir o ampliar las asignaciones de otros organismos. El legislador argumentó que el gasto previsto, de 10.6 billones de pesos, deja poco margen para mover recursos entre partidas.

Diputados del PRI, ayer, durante la continuación de la discusión del PEF 2027. ı Foto: Cuartoscuro

El pleno aprobó el lunes el dictamen en lo general y los artículos y anexos no reservados, con 372 votos a favor y 102 en contra. El martes se reanudó la discusión en lo particular, con propuestas de modificación a la totalidad de los artículos transitorios y de los anexos, esto es, más de mil reservas. Monreal informó que los coordinadores parlamentarios acordaron reducir el número de intervenciones y abrir tres rondas adicionales. Con ese ajuste, estimó que el debate podría concluir entre las 05:00 y las 06:00 de la mañana del miércoles.

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El dictamen ya contemplaba una reducción de seis mil millones de pesos al INE respecto del monto incluido en el proyecto enviado a la cámara. El primer ajuste, de cinco mil millones, fue aprobado en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Después se incorporó una disminución de mil millones más. Con ambos ajustes, el organismo quedaría con 36 mil 274 millones 541 mil 572 pesos para el año en que deberá organizar las elecciones federales intermedias.

El Dato: La presidenta Sheinbaum cuestionó el viernes el presupuesto solicitado originalmente por el INE para 2027, cercano a 47 mil mdp, al considerar que puede reducir gastos.

Antes del anuncio de Monreal, la presidenta de la Comisión de Presupuesto, Merilyn Gómez Pozos, había adelantado una reserva del morenista José Armando Fernández Samaniego para transferir otros 500 millones de pesos del INE al ramo de Educación Pública. De prosperar, la reducción acumulada llegaría a seis mil 500 millones y el organismo quedaría con 35 mil 774 millones 541 mil 572 pesos. La asignación a la Secretaría de Educación Pública subiría de 580 mil 249 millones a 580 mil 749 millones de pesos.

Gómez Pozos defendió que el primer ajuste se calculó a partir del gasto de las elecciones federales de 2024 y de la elección judicial de 2025. Reconoció que el presupuesto del INE se convirtió en motivo de disputa política y señaló que las reducciones planteadas en las reservas de legisladores de Morena sumaban más de 12 mil 300 millones de pesos. Entre ellas mencionó la del morenista Francisco Javier Borrego, quien propuso restar cuatro mil millones.

Desde el PAN, Miguel Ángel Salim Alle presentó dos reservas para canalizar cinco mil millones de pesos del presupuesto electoral a obras de agua potable y apoyos para nuevos negocios. La primera plantea destinar tres mil millones a la Comisión Nacional del Agua para que los operadores municipales amplíen el suministro en colonias y comunidades que carecen del servicio.

La segunda propone asignar dos mil millones a la Secretaría de Economía para crear el Programa Nacional de Capital Semilla para Primer Negocio. Salim planteó otorgar apoyos de 50 mil a 500 mil pesos para adquirir maquinaria, herramientas, equipo o inventario. El legislador pidió a Morena, PT y PVEM que respaldaran las reasignaciones y sostuvo que su propuesta preservaría las partidas planteadas por esas bancadas.

AúN SIN CONSENSO. Sobre el relevo en la presidencia del INE, Monreal dijo que revisa las propuestas del PAN y Movimiento Ciudadano para modificar la convocatoria. Señaló que buscará un acuerdo antes de que termine el periodo ordinario, aunque dejó abierta la posibilidad de un periodo extraordinario.

El coordinador de Morena reconoció que el Consejo General, integrado actualmente por 10 consejerías, podría enfrentar empates en sus votaciones. Sostuvo que el Instituto sigue en funciones bajo la presidencia provisional de Blanca Cruz, designada por unanimidad, y que vale la pena prolongar las negociaciones para que la próxima titular llegue con respaldo de las fuerzas políticas.

Monreal también fue cuestionado por la difusión coordinada de mensajes de diputados de Morena sobre presuntas irregularidades en el INE, con señalamientos contra el expresidente Lorenzo Córdova. El vocero de la bancada, Arturo Ávila, había reconocido que se distribuyen líneas argumentativas y que la coordinación lleva un registro de quiénes participan en la difusión.

El coordinador negó haber ordenado las publicaciones y aseguró que no se usan recursos públicos para difundirlas. Defendió que cada legislador decide qué publica en sus cuentas personales. “No, yo no doy órdenes. Simplemente coordino un grupo parlamentario”, respondió.

Descartan reducir cifra de casillas

La consejera presidenta provisional del Instituto Nacional Electoral (INE), Blanca Cruz García, aseguró que el recorte de alrededor de seis mil millones de pesos a su presupuesto para 2027 no implicará una reducción en el número de casillas que se instalarán para las elecciones del próximo año, y sostuvo que se organizarán conforme a la normativa y al esquema habitual.

Explicó que, una vez que el INE reciba la notificación formal del presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados, revisará qué proyectos secundarios podrían pausarse o ajustarse para hacer frente a la reducción de recursos, sin comprometer las actividades sustantivas de organización electoral ni los servicios que presta a la ciudadanía.

Además, indicó que el instituto tendrá mayor claridad sobre los ajustes que deberá realizar durante el primer trimestre de 2027. En caso de que los recursos disponibles resulten insuficientes para cubrir las necesidades de la organización electoral, podría gestionar una ampliación presupuestal ante la Secretaría de Hacienda.

Reconoció que el recorte al presupuesto es severo, pero consideró que, ante la situación que atraviesan, no estaban en condiciones de asistir a la Cámara de Diputados para justificar el monto solicitado.

Por Tania Gómez

Taddei entrega oficina del INE fuera de plazo

| Por Tania Gómez |

La expresidenta del Instituto Nacional Electoral (INE) Guadalupe Taddei entregó por escrito las actas correspondientes a la oficina que encabezó hasta su renuncia, pero lo hizo fuera del plazo establecido en los lineamientos del organismo, por lo que el procedimiento quedó bajo la responsabilidad del Órgano Interno de Control (OIC), informó la consejera presidenta provisional, Blanca Yassahara Cruz García.

Taddei Zavala renunció el pasado 26 de octubre. De acuerdo con el artículo 16 de los Lineamientos para realizar la entrega-recepción de los asuntos y recursos asignados a los servidores públicos del órgano electoral, el trámite debe efectuarse el día en que concluye el encargo o, excepcionalmente, dentro de los cinco días hábiles siguientes.

En este caso, el plazo venció el 2 de noviembre pasado, pero la entrega por escrito se conoció hasta el día 10, ocho días naturales después de que concluyera el periodo permitido.

17 Del círculo cercano a Taddei han renunciado al INE

El artículo 17 establece que incumplir ese plazo no exime de formalizar la entrega y que pueden aplicarse las sanciones correspondientes. También señala que la responsabilidad recae en el funcionario saliente y, de manera subsidiaria, en su jefe inmediato.

En conferencia de prensa, Cruz García explicó que, después de solicitar información a las áreas correspondientes, les notificaron que la exfuncionaria había presentado las actas por escrito.

“Ya había entregado por escrito las actas de entrega de la persona, de la funcionaria saliente, así es que nosotros nos encontramos en ese procedimiento de recepción. Esto ya está en la competencia del propio Órgano Interno de Control”, señaló la consejera.

La presidenta provisional confirmó que Taddei no acudió personalmente a realizar el procedimiento, sino a través de un intermediario. Ahora corresponderá al OIC revisar la documentación y determinar lo conducente.

Cuestionada sobre si la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el OIC o la Fiscalía General de la República (FGR) solicitaron revisar las instalaciones de la oficina de Taddei o requirieron información sobre la anterior administración, Cruz García aseguró que, hasta el momento, no tenían diligencias de ese tipo en marcha.

No obstante, sostuvo que el instituto colaborará con las autoridades investigadoras. “Nuestra parte es totalmente de colaboración y apertura”, afirmó.

Por su parte, el consejero Martín Faz reconoció que los acontecimientos relacionados con la anterior administración afectaron la conducción institucional del organismo. “La conducción institucional que, pues, a todas luces está golpeada por lo que ha ocurrido”, expresó.

Sin embargo, aseguró que el personal mantiene el compromiso de sacar adelante las próximas elecciones y no debe asumir responsabilidades por decisiones que no tomó.

La consejera Carla Humphrey recordó que el Consejo General acordó por unanimidad presentar denuncias contra quienes resulten responsables de las presuntas irregularidades detectadas en el INE. Aclaró que corresponde a las autoridades ministeriales integrar las pruebas y determinar si existen elementos para judicializar las investigaciones.

“Nos gustaría ver resultados más rápidos, pero eso no depende del Instituto Nacional Electoral”, sostuvo.

Coinciden en castigos, pero se culpan por crisis

Por Tania Gómez |

El partido oficialista y el PRI coincidieron en exigir castigos por las presuntas irregularidades en el Instituto Nacional Electoral (INE), pero se enfrentaron por quién debe asumir la responsabilidad de la crisis del organismo.

El senador de Morena Óscar Cantón Zetina pidió cárcel para todos los responsables y señaló al expresidente del INE Lorenzo Córdova. En contraste, el dirigente priista, Alejandro Moreno Cárdenas, responsabilizó a Morena por lo ocurrido durante la gestión de Guadalupe Taddei y exigió investigar a consejeros, funcionarios y proveedores.

Cantón Zetina sostuvo que la Fiscalía General de la República (FGR) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) deben llegar hasta las últimas consecuencias, sin importar los cargos o filiaciones políticas de los involucrados. Planteó aplicar penas de cárcel, multas y resarcimiento de recursos, conforme a la ley.

El Tip: El diputado Ricardo Monreal descartó que la convocatoria para elegir al titular del INE se concrete el jueves.

El morenista rechazó que su partido tenga responsabilidad y defendió que Taddei no tenía vínculos partidistas. En cambio, cuestionó a Córdova por no haber intervenido ante la concentración de contratos de paquetería electoral en cuatro o cinco empresas, pese a reconocer la existencia de ese oligopolio.

“¿Por qué no rompió esa cadena que presuntamente llevaba una corrupción de por medio?”, cuestionó.

Por su parte, Moreno Cárdenas afirmó que el oficialismo debe asumir la responsabilidad política por la gestión de Taddei, a quien vinculó directamente con el partido. Advirtió que su renuncia no resuelve el problema y exigió investigar también a los consejeros que presuntamente participaron en contrataciones y nombramientos irregulares.

El priista anunció que mantendrá las denuncias ante la Fiscalía federal y promoverá investigaciones de la ASF. Además, acusó que el recorte presupuestal al INE busca debilitarlo y controlar las elecciones de 2027.

Ambos políticos coincidieron en que la próxima presidencia del organismo debe recaer en una persona independiente. Cantón Zetina pidió un perfil con solvencia moral, experiencia electoral y neutralidad; Moreno adelantó que el PRI no respaldará a candidatos subordinados a Morena.

Priorizan consenso en el relevo de consejera

| Por Claudia Arellano |

En entrevista, el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Raúl Bolaños-Cacho Cué, sostuvo que la convocatoria para elegir a la presidenta sustituta del Instituto Nacional Electoral (INE) debe aprobarse por consenso de todas las fuerzas políticas, aunque ello implique prolongar las negociaciones entre todos los grupos parlamentarios.

En entrevista en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el legislador del PVEM reconoció que las conversaciones permanecen prácticamente en las mismas condiciones que el día anterior y que las diferencias entre PAN, PRI y Morena han impedido alcanzar un documento que reúna el respaldo de todas las bancadas.

Explicó que Acción Nacional presentó diversos planteamientos que busca incorporar en su totalidad, mientras que el PRI también formuló observaciones. Ante ello, la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara baja intenta construir una propuesta intermedia que permita destrabar el acuerdo.

“Si no se consigue el consenso, sería una muy mala noticia”, advirtió Bolaños-Cacho Cué, quien consideró que la convocatoria debe contar con el respaldo de todas las fuerzas políticas para evitar que el proceso de designación de la nueva titular del organismo electoral sea cuestionado desde su origen.

El Dato: La Presidencia provisional del INE está obligada a garantizar continuidad técnica y certidumbre en la organización de los próximos comicios federales y locales de 2027.

El presidente de San Lázaro señaló que no existe un plazo legal perentorio para que la Cámara de Diputados designe a la presidenta sustituta, por lo que Blanca Cruz García, actual presidenta interina, puede continuar al frente del INE mientras no se concrete el nombramiento: “Hasta en tanto la Cámara no nombre sustituta, quien está como presidenta interina puede seguir ejerciendo sus funciones”.

Consideró que el funcionamiento del Instituto está garantizado y consideró que sería contraproducente designar, apresuradamente, a una nueva presidenta del INE sin el aval de todas las fuerzas políticas, pues llegaría a encabezar el organismo en medio de cuestionamientos.

“Para mí lo importante es el consenso, más allá del tiempo que tome”, enfatizó al ser consultado sobre la posibilidad de que el procedimiento se prolongue hasta un periodo extraordinario o, incluso, el siguiente periodo ordinario de sesiones.

Bolaños-Cacho Cué indicó que la secretaria técnica de la Jucopo mantiene conversaciones con los enlaces de los grupos parlamentarios para revisar el contenido de la convocatoria y encontrar una redacción que pueda unir a las distintas fuerzas políticas.

En otro tema, Raúl Bolaños-Cacho estimó que la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2027 difícilmente concluiría durante la madrugada, debido a que existen alrededor de mil 700 reservas presentadas por los grupos parlamentarios.

Dijo que su expectativa es que el debate continúe sin recesos hasta que se alcance la votación del presupuesto, aunque reconoció que la Jucopo podría modificar la ruta mediante algún acuerdo.

El legislador pidió mantener la civilidad durante la discusión y evitar que las diferencias políticas deriven en descalificaciones o situaciones de violencia. Señaló que desde las nueve de la mañana había mantenido comunicación con los coordinadores parlamentarios para preservar el orden en el pleno.

PAN exige comisión para indagar a Rocha y a Andy

| Por Claudia Arellano |

En respuesta a la propuesta de Morena de crear una comisión para investigar el presunto fraude electoral de 2006, el Partido Acción Nacional (PAN) anunció que impulsará la creación de una Comisión Especial en la Cámara baja para investigar los presuntos vínculos del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, con el narcotráfico, y los contratos otorgados a Amílcar Olán y a Andrés López Beltrán.

La diputada federal panista Paulina Rubio reprochó que Morena impulse una comisión para revisar hechos de hace dos décadas, mientras, dijo, evita promover investigaciones sobre problemas actuales, como los campos de exterminio localizados en distintas partes del país, los presuntos vínculos de funcionarios con el crimen organizado y las irregularidades en el Instituto Nacional Electoral (INE).

20 Años de administración del INE investigará la ASF

Consideró que la iniciativa de Morena busca desviar la atención de los señalamientos de corrupción contra integrantes de la Cuarta Transformación y de las acusaciones relacionadas con la expresidenta del INE, Guadalupe Taddei.

“No cabe duda de que son tan torpes para poder crear una cortina de humo e intenten que dejemos de hablar de que Guadalupe Taddei es de Morena”, sostuvo la legisladora.

El diputado Ernesto Sánchez Rodríguez afirmó que la propuesta del guida y de su dirigencia refleja la intención de cambiar la conversación pública para evitar que se aborden los señalamientos de corrupción y presuntos vínculos de políticos morenistas con el narcotráfico.

En tanto, Jorge Triana Tena, vocero del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, advirtió que su partido responderá a la iniciativa morenista con otra propuesta de comisión investigadora.

“Por ejemplo, pues que se investiguen los nexos de Rocha Moya con el narcotráfico, que se investiguen los contratos de Amílcar Olán y de Andy López Beltrán. Si están a favor de la transparencia, no tendrán inconveniente en que se aprueben también nuestras comisiones”, expresó.

A su vez, América Rangel Lorenzana, diputada local del PAN, acusó a Morena de privilegiar investigaciones sobre el pasado en lugar de atender los problemas actuales del país.

Señaló que debería concentrarse en garantizar la autonomía de las instituciones, evitar la intromisión gubernamental en los procesos electorales y ofrecer certeza a los ciudadanos.

También cuestionó al Gobierno federal por la crisis de medicamentos, la violencia, los señalamientos de corrupción en Seguridad Alimentaria Mexicana y las reformas al Poder Judicial.

Montiel acusa a Somos de ser “mafia electoral”

| Por Claudia Arellano |

En conferencia, la presidenta de Morena, Ariadna Montiel, calificó al partido Somos como una “mafia electoral” y acusó que exfuncionarios del INE, que ahora ocupan cargos en el partido, habrían participado en una red de corrupción y contrataciones millonarias en su paso por el Insituto.

La dirigente pidió que el debate sobre la reforma electoral incluya una revisión de las contrataciones, los vínculos empresariales y las responsabilidades de antiguos funcionarios del Instituto. Cuestionó la incorporación de exfuncionarios del INE a Somos, por considerar que pasaron de ser árbitros a jugadores, y vinculó a la organización con la Marea Rosa.

El Dato: Somos participará por primera vez en las elecciones intermedias federales de 2027, en las que necesitará obtener el 3% de la votación emitida para mantener su registro.

En conferencia, sostuvo que, en medio de la discusión sobre la reforma electoral y el futuro del INE, también debe abrirse un debate sobre los vínculos entre antiguos funcionarios del órgano electoral y el partido Somos, al que identificó como resultado político de la llamada Marea Rosa.

“Hay muchas discusiones en torno al tema del INE y, como lo hemos reiterado, nosotros no vamos a tolerar la corrupción ni dentro de los militantes de Morena. Siempre vamos a combatir la corrupción y los privilegios de cualquier burocracia dorada”, afirmó.

Montiel sostuvo que la Marea Rosa, que se movilizó bajo la consigna “El INE no se toca” para oponerse a las reformas electorales impulsadas durante el gobierno anterior, tenía detrás a partidos del bloque opositor y a integrantes de la burocracia electoral.

🔴Ariadna Montiel acusó al partido Somos de concentrar a exintegrantes de lo que calificó como una “mafia electoral” que, afirmó, extendió prácticas de corrupción dentro del INE durante varios años.



La dirigente nacional de Morena sostuvo que quienes antes fueron autoridades… pic.twitter.com/OtOj4pesgF — Azucena Uresti (@azucenau) November 10, 2026

A su juicio, mientras Morena planteaba reducir el costo de las elecciones, disminuir los recursos destinados a los partidos políticos y fortalecer la participación ciudadana, los promotores de aquellas movilizaciones defendían el funcionamiento del instituto y los privilegios de sus antiguos funcionarios.

La dirigente señaló que el exconsejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, participó como orador en uno de los actos de la Marea Rosa realizados en el Zócalo capitalino y cuestionó que quienes defendían la consigna de no modificar al organismo ahora formen parte de una organización partidista.

Durante su exposición, presentó una relación de exfuncionarios electorales que actualmente ocupan responsabilidades en Somos.

Entre ellos mencionó a Lorenzo Córdova, integrante del Consejo Consultivo Ciudadano; Marco Antonio Baños Martínez, representante del partido ante el Consejo General; Edmundo Jacobo Molina, titular del Centro de Formación y Profesionalización Política, y Leonardo Valdés Zurita, expresidente del IFE y responsable del Centro de Estudios Democráticos de la organización.

También señaló a Ana Laura Martínez de Lara, quien fue directora ejecutiva de Administración del INE y ahora ocupa la Secretaría de Administración y Finanzas de Somos; así como a Roberto Heycher Cardiel Soto, secretario de Operación Electoral y Alianzas, quien anteriormente ocupó cargos directivos en el organismo.

Lorenzo Córdova, ex consejero del INE ı Foto: Cuartoscuro

En la lista incluyó a René Miranda Jaimes, exdirector ejecutivo del Registro Federal de Electores y actual representante del partido ante la Comisión Nacional de Vigilancia del Registro Federal de Electores; a César Ledesma Ugalde, representante suplente ante esa instancia, y a Carlos Alberto Ferrer Silva, director jurídico de Somos y antiguo titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE.

Asimismo, mencionó a Rodrigo Morales Manzanares, coordinador de la Comisión Electoral Nacional de Somos y exconsejero electoral del IFE y del Instituto Electoral de la Ciudad de México, además de Patricia Caballero, integrante de esa comisión y exconsejera electoral de Yucatán.

Montiel cuestionó que antiguos integrantes de las áreas administrativas, jurídicas, de organización electoral y del padrón electoral hayan pasado a ocupar posiciones dentro de un partido político, pues consideró que esta situación compromete la neutralidad que debe caracterizar a las autoridades electorales.

“Es muy grave que el árbitro electoral, de ser un actor neutral y regulador de los procesos de los partidos políticos, pasó a ser de árbitro a jugador en la cancha”, sostuvo.

La presidenta de Morena insistió en que la discusión sobre el INE no debe limitarse a la reforma electoral, sino que debe contemplar la revisión de las contrataciones, los vínculos empresariales y las responsabilidades de quienes estuvieron al frente de las distintas áreas del organismo.

Morena admite campaña en redes contra Córdova

| Por Claudia Arellano |

El vocero de Morena en la Cámara baja, Arturo Ávila, reconoció que la bancada distribuye líneas argumentativas entre sus legisladores para coordinar publicaciones en redes sociales sobre presuntos actos de corrupción en el Instituto Nacional Electoral, con señalamientos dirigidos al expresidente del organismo, Lorenzo Córdova, y para deslindarse de la exconsejera presidenta, Guadalupe Taddei.

Confirmó que existe una estrategia de comunicación para que los diputados morenistas difundan estos mensajes en sus plataformas digitales, además de que la coordinación parlamentaria lleva un registro de quienes participan en la difusión.

También reconoció que Morena contempla la posibilidad de pagar publicidad para ampliar el alcance de las publicaciones y posicionar sus señalamientos en redes.

130 Diputados morenistas participaron en la difusión en redes

Al referirse a los mensajes distribuidos entre los integrantes de la bancada, el vocero los definió como “líneas argumentativas”, con las que buscan fijar una postura común sobre las acusaciones de presuntas irregularidades en el órgano electoral.

La revelación ocurre en medio de la confrontación entre Morena y la oposición por los señalamientos relacionados con la gestión del INE y la propuesta de crear una comisión especial para investigar el presunto fraude electoral de 2006.

El reconocimiento de Ávila se da luego de que el PAN anunciara que impulsará comisiones investigadoras sobre los presuntos vínculos del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, con el narcotráfico, así como sobre contratos millonarios otorgados a Amílcar Olán y Andy López Beltrán.

FGR debe evaluar si procede contra Taddei: Sheinbaum

| Por Yulia Bonilla |

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que la Fiscalía General de la República (FGR) aún no define su intervención con relación a los señalamientos contra Guadalupe Taddei por las presuntas contrataciones irregulares en el Instituto Nacional Electoral (INE); sin embargo, dicha instancia deberá investigar para encontrar los elementos y determinar cómo procederá legalmente.

De acuerdo con el informe del titular de la Agencia de Investigación Criminal, Héctor Elizalde Mora, quien acude a las reuniones del Gabinete de Seguridad en representación de la FGR, la instancia a su cargo aún no cuenta con esa información.

El Dato: La UIF bloqueó las cuentas bancarias de 40 objetivos vinculados a proveedores del INE y presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General de la República.

La mandataria, explicó que, a pesar de que se han presentado varias denuncias en torno a este caso, se deberán realizar las investigaciones para definir si se cuentan o no con elementos suficientes para determinar qué delitos son los que se les imputarían a los responsables.

“Normalmente asiste (al Gabinete de Seguridad) el titular de la Agencia de Investigación Criminal. Justo hoy le pregunté. La fiscal asiste a veces, una vez cada 15 días o una vez a la semana, dependiendo de su agenda. Y hoy le pregunté (sobre las investigaciones del INE) y todavía no tenía información. Como ustedes saben, ha habido varias denuncias, y ellos tienen que hacer sus investigaciones para saber si hay elementos suficientes o qué delito estarían persiguiendo”, explicó.

15 Empresas con contratos irregulares bloqueó la UIF

En las últimas semanas, Sheinbaum ha insistido en que la confirmación de las acusaciones contra Taddei vendrá de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), al ser el único órgano facultado para fiscalizar las erogaciones del INE. También sostiene que si se encuentran los elementos que ameriten consecuencias penales, se acudirá a la FGR; en caso de que sea otro tipo de faltas, se presentarán ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Aunque desde el Gobierno federal no se tienen facultades para intervenir, por ser un órgano autónomo, la Presidenta pidió a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, investigar las contrataciones.