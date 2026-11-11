“A la mitad les vale mad…”

Con la novedad de que Paco Ignacio Taibo, encargado del Fondo de Cultura Económica y protagonista de escándalos por expresiones soeces, ayer volvió a dar la nota al cuestionar con dejos de molestia el uso que hacen los jóvenes del “pin… telefonito” y de las redes sociales. “La mitad de los que me están mirando les vale madres lo que estoy diciendo y a la otra mitad les entra por aquí y les sale por acá —indicó en Oaxaca ante un público universitario— y todos ellos tienen serios problemas de concentración”. Previamente había cuestionado que hoy a quienes usan mucho el celular se les dificulte concentrarse por más de tres minutos porque, indicó, reciben “mensajes pen… en cantidades infames”. Y pues resulta que lo están criticando en las redes y no porque no tenga razón, sino porque obvió pensar en sí mismo como parte de una estructura que no ha logrado hacer lo suficiente para que las nuevas generaciones lean más y porque se vuelve a aplicar aquello de Taibo siendo Taibo. Uf.

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