Olfato parlamentario

En pleno debate del Presupuesto de Egresos 2027, nos cuentan que la diputada del PT Margarita García se dio la licencia de desviarse del asunto principal para pedir desde la tribuna que regresen los binomios caninos a San Lázaro. La legisladora oaxaqueña recordó que en octubre pasado se usaron para buscar armas y explosivos como parte del refuerzo de seguridad que siguió al altercado entre el priista Carlos Gutiérrez Mancilla y legisladores de MC, ése en el que el primero lanzó agua sucia a la oficina de los segundos. Esta vez, Margarita propuso que los perros busquen drogas en las oficinas y dijo que, a juzgar por el lenguaje de algunos legisladores, habría quienes llegan a trabajar bajo los efectos de alguna sustancia. Para ese señalamiento se guardó los nombres. Los perros, por lo visto, tendrían que averiguar también a quién se refería.