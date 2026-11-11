Dejar de escribir sobre nosotros

Rafael Rojas. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

The Best American Essays (2026), la más reciente antología de Masha Gessen, que reúne piezas publicadas por diversos autores en The New Yorker, The New York Review of Books, The Atlantic y Harper’s Magazine, propone una explícita sintonía con el declive del wokismo dentro de la izquierda estadounidense, que se puso en evidencia con el reciente triunfo de los demócratas en las elecciones intermedias.

M. Gessen, una intelectual rusa que ha cuestionado lúcidamente la invasión a Ucrania y el nacionalismo autoritario de Vladimir Putin, llama a abandonar las ideologías identitarias. El texto que eligió para encabezar la antología es The Art of Impersonal Essay, de Zadie Smith, donde la escritora británica llama a abandonar la saturación del memorialismo y las literaturas del yo.

El volumen cierra con otro ensayo de Benjamin Moser, que lleva por título We Have Talked Enough About Ourselves, en el que el historiador, biógrafo de Clarice Lispector y Susan Sontag, repasa la gran tradición literaria judía en Estados Unidos (Roth, Bellow, Auster…) y llega a la conclusión de que ese legado está tan fundido con el liberalismo americano que resulta imposible reconocer, en su acervo, el neosionismo de los defensores del genocidio en Gaza.

Al igual que Moser, Mary Turfah argumenta, en la misma antología, que Gaza, como Vietnam en los años 60 y 70, es una realidad que obliga a abandonar o, al menos, a poner en pausa las causas existenciales basadas en las identidades respectivas. Gaza pone a prueba sentimientos solidarios básicos, que demandan un distanciamiento de prioridades afincadas en enclaves simbólicos fuertemente adheridos a filias o fobias raciales o nacionales.

Jia Tolentino desemboca en el mismo punto desde otra perspectiva cuando señala que buena parte de la crítica a las redadas de ICE, las deportaciones masivas y barbaridades carcelarias como las de Aligator Alcatraz no son exclusivas de Estados Unidos si se expande un poco la mirada y se detectan otros fenómenos globales como la reclusión de uigures en Sinkiang, las megacárceles de Nayib Bukele en El Salvador o la represión sistemática de periodistas en Cuba.

No pocas veces, en el debate global, una causa, la de Gaza por ejemplo, se superpone a otras, la de Ucrania o la de Irán o la de Venezuela, velando la realidad de guerras simultáneas. Como Gessen, Marci Shore llama a no olvidar Ucrania, una pequeña nación que, en resumidas cuentas, lucha por su independencia, como han hecho tantas otras a ambos lados del Atlántico. Shore propone entender el nacionalismo ucraniano, negado por Putin y sus ideólogos, a partir de la obra del gran filósofo existencialista ruso León Chestov.

Con esta antología, los jóvenes ensayistas estadounidenses dan una lección muy parecida a la de los nuevos líderes demócratas. Más progresismo democrático global y menos wokismo o populismo nacional claman estas voces que escenifican otro renacimiento americano.