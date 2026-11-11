El costo de las tropelías

Javier Solórzano Zinser │ *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

En medio de todo lo que está pasando con y en el INE, las autoridades del Instituto y del Gobierno federal bien podrían darnos razones del porqué no se sabe absolutamente nada de la expresidenta del organismo.

Tuvieron que pasar dos semanas para que se congelaran las cuentas de Taddei y de su entorno. Durante esas dos semanas muchas cosas pudieron pasar con el dinero, como moverlo para que los involucrados pudieran encargarse de ello a su antojo.

El cúmulo de especulaciones no abona en la búsqueda de conocer a detalle lo sucedido. No queda claro si realmente existe la voluntad del gobierno para que la Fiscalía, que no es tan autónoma, profundice al máximo en el asunto, lo cual pudiera llevar al encarcelamiento de los presuntos responsables, empezando por Guadalupe Taddei.

El caso tiene que atacarse en lo inmediato, porque en la medida en que avancen las cosas se va abriendo un espacio para la impunidad y una probable protección hacia los involucrados. No es casual que empiecen a surgir voces en el oficialismo que hablen de llevar a la cárcel a Guadalupe Taddei. Hay gente en Morena que está entendiendo muy bien cuál es el estado de las cosas y las consecuencias, que, de hecho, ya se están viviendo entre los ciudadanos.

La ocasión está en si realmente el gobierno quiere involucrarse en el caso sin importar hasta dónde pueda llegar. Hay muchos cabos sueltos. Taddei tiene mucha información que debiera ser motivo de atención y también de preocupación al oficialismo.

No tiene lógica que haya pasado tanto tiempo sin que nadie se enterara absolutamente de nada de lo que pasaba al interior del INE.

Prevaleció la complicidad, la negligencia, una confianza cuestionable o, de plano, hicieron caso omiso bajo el supuesto de que no veían problema alguno.

La ASF y la Contraloría, pero sobre todo las y los consejeros, pareciera que no sabían nada de lo que estaba pasando en apariencia ante sus narices. No estaba en su radar lo que sucedía en las oficinas de la presidencia del Instituto y más cuando algunos de ellos habían sido, particularmente, críticos cuando los legisladores de Morena le permitieron moverse a sus anchas a Taddei, pasando a segundo plano la importancia de la colegialización y la autonomía que definen al Instituto.

A lo que hemos entrado es a una lamentable controversia sobre si Taddei es de Morena o no. Es cierto que es importante la delimitación de los terrenos y responsabilidades sobre el tema. El gobierno se ha empeñado de manera inédita en echar a andar toda su maquinaria con tal de hacer ver que la expresidenta del INE no tiene nada que ver ni con el gobierno ni con su partido.

Sin embargo, la defensa de ello por momentos es endeble y hasta cierto punto maniquea. Se ha tratado de responsabilizar al INE en tiempos de Lorenzo Córdova, como si el hecho de que durante su gestión el nombramiento de Taddei fuera más importante que todas las tropelías que hizo.

No cabe colocar como eje del problema la forma en que fue seleccionada como presidenta del OPLE de Sonora. Esto no tiene que ver con todo el cúmulo de tropelías que, presuntamente, ejecutó.

Están siendo vehementes en negarla. Lo que está pasando les está de alguna manera afectando. La ausencia de autocrítica para reconocer todo el confeti que aventaron por su nombramiento y todos los poderes que le otorgaron son una losa en su contra.

Si no tenemos un INE que parta del consenso de todas las fuerzas políticas, entendiendo los matices que en ello existen, repetiremos los caminos anteriores, y el gobierno y la llamada 4T tratarán de hacer ver que el INE tiene que transformarse, como si ellos no fueran parte importante del problema.

RESQUICIOS.

Se anunció que Morena impulsará una comisión legislativa sobre el “fraude” en las elecciones del 2006. Ya que andamos en ello, por qué no impulsan otra comisión sobre las elecciones de 1988, en tiempos en que un personaje de su partido era encargado de la ventanilla.

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La ausencia de autocrítica para reconocer todo el confeti que aventaron por su nombramiento y todos los poderes que le otorgaron son una losa en su contra.