Mayer, ¿hasta dónde el cobijo azul?

Y el que se habría tomado muy en serio aquello de que le queda bien usar corbata azul, como se lo dijeron hace unas semanas en San Lázaro, sería el diputado hasta hace poco morenista Sergio Mayer. Tanto, nos comentan, que ya hasta andaría acercándose al Partido Acción Nacional para ver si lo toman en cuenta a la hora de definir quién encabezará a la oposición en la contienda por la alcaldía Álvaro Obregón, en la CDMX. Y hasta suerte estaría teniendo pues, nos comentan, Lía Limón, a quien consideraban como un cuadro cantado —porque ya le tocó gobernar esa misma demarcación— hasta el momento no ha mostrado interés en postularse. Sin embargo, nos piden no perder de vista que al exgaribaldi tampoco es que lo quieran tanto en el PAN. Una cosa es que pudiera sumar su voto a la oposición en San Lázaro y otra que le abran la puerta a un territorio donde al PAN no le suele ir mal, nos comentan.