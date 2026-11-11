Hasta aquí la tijera

El que puso el freno de mano al ímpetu de legisladores de seguirle cercenando presupuesto al INE fue el coordinador de los guindas en San Lázaro, Ricardo Monreal. Y es que tanto el oficialismo como la oposición expresaron ayer intenciones de ampliar todavía más el recorte de seis mil millones de pesos que ya se espera concretar al Instituto. “Hemos decidido que ya no habrá más recortes al INE”, declaró a la prensa, en medio de la discusión de más de mil reservas al Presupuesto de Egresos. Lo dicho por Monreal terminó por cerrar el paso a iniciativas como la del diputado José Armando Fernández Samaniego, que propuso quitar al INE 500 millones de pesos más para destinarlos a educación. Bueno, hasta el PAN, que había cuestionado la reducción por sus posibles efectos en la elección de 2027, pidió quitarle al Instituto otros cinco mil millones para agua potable y apoyos a emprendedores. Andaban muchos afilados, nos comentan.

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