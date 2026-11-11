Amparo de oídas

Vaya argumento al que se apegó el exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, para buscar un amparo contra una eventual extradición. Según contó, custodios del Altiplano, donde sigue recluido, le chismearon que había una orden para mandarlo a Estados Unidos. Con esa poderosa base —y unos recortes de prensa— el exfuncionario ligado a la organización criminal La Barredora solicitó el recurso bajo la tesis de que la falta de comunicación oficial le impedía ejercer su derecho de defensa ante un eventual requerimiento del gobierno de EU. Esta demanda terminó siendo desechada por un juez. Ahora un tribunal federal rechazó por unanimidad la queja, al concluir que sus abogados no pudieron acreditar una orden de entrega ni un traslado inminente para sustentar esos temores. Tsss.

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