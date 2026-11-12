La popularidad y la crítica

Por lo que se ha visto en las últimas encuestas, la Presidenta no ha bajado sus altos niveles de popularidad. Claudia Sheinbaum sigue siendo el personaje sobre el cual gira la vida política del país, y a pesar de su muy cercana relación con su antecesor va caminando por senderos propios.

Su problema está en la evaluación sobre ciertos aspectos del gobierno. Algo están viendo los ciudadanos en su propio entorno que no sólo no se han resuelto, sino que además en muchos casos los problemas se agudizan. Resulta paradójico que se evalúe muy bien a la Presidenta y en algunas áreas de su gobierno los encuestados sean severamente críticos.

No pareciera que, por ahora al menos, esto pudiera afectar seriamente en el ánimo de sus millones de seguidores. Sin embargo, se han venido sumando una gran cantidad de asuntos que es evidente que tarde que temprano podría venir una afectación. La clave para el gobierno y la oposición está en el momento en que la mandataria pudiera empezar a ser señalada.

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Ante cada nueva encuesta surge la incógnita de si el gobierno, que en muchas de sus áreas está mal evaluado, qué es lo que lleva a que la mayoría de los ciudadanos avale de manera altamente positiva a la Presidenta.

Es muy probable que la vean aislada de muchas de las cosas que surgen en su entorno. No vemos que detrás de este reconocimiento esté López Obrador, el expresidente poco a poco se ha ido convirtiendo en algunos asuntos en una carga, a pesar de que cada vez que se puede se le haga un reconocimiento.

Todavía no tenemos elementos para saber si la crisis del INE, que es la gran crisis, va a alcanzar a la Presidenta o va a liberarla de cualquier responsabilidad para que todo se resuma a que el problema es la corrupción imperante en el Instituto, la cual se dice y dirá que viene de décadas, seguimos en el síndrome de culpar de todo al pasado. Se quiere colocar a la 4T ajena al problema, cuando inevitablemente es parte de él.

La encuesta de El Universal de esta semana ofrece indicios de cómo se van viendo las cosas. Es un hecho que la ciudadanía está al tanto de lo que está pasando en el INE, lo cual ya está haciendo mella en el Instituto. Los niveles de confianza en la institución se han reducido, a lo que se va sumando que la sociedad ve altos niveles de corrupción. La responsabilidad se centra en el Instituto y los partidos, pero de nuevo la Presidenta aparece ajena a ello.

Ésta es una de las razones por las cuales Claudia Sheinbaum es vista en una buena cantidad de asuntos ajena a lo que está pasando.

Como fuere, a quien ubican como el mayor responsable de lo que está pasando es a Morena. Ésta es la razón por la cual el gobierno y su partido están señalando sistemáticamente a personajes del pasado del INE con el firme intento de distraer la atención. No es sólo evidente, sino también obvio, la forma en que están aleccionando, en el gobierno y Morena se dice “argumentando”, para señalar que Taddei no es Morena y que la responsabilidad recae en otros, es un capítulo más de minimizar las cosas como si no tuvieran que ver con lo que está pasando.

A pesar de los altos niveles de popularidad, a la Presidenta se le ve a menudo molesta en la mañanera. No es un tema que deba pasar de largo, estos indicadores pueden ser elementos que los votantes consideran en las urnas.

Por más popularidad que haya, hay signos manifiestos de molestia ciudadana. En poco tiempo sabremos qué secuelas trae la crisis del INE.

RESQUICIOS.

Conversando con estudiantes y académicos de la UAM queda claro que las condiciones de trabajo escolar son lamentables. A tiempo vendieron los coches que compraron las autoridades, pero es un hecho que el paro de más de 20 días tiene su razón de ser.