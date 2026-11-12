Ricardo Monreal *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

Una de las razones por las cuales el fortalecimiento del IMSS-Bienestar tiene una importancia que trasciende la mera administración de hospitales es que, para millones de familias mexicanas, contar con atención médica no debe depender de su capacidad económica ni de la cercanía a una ciudad grande, sino de ampliar su acceso efectivo a un derecho fundamental.

Por ello, pensando especialmente en quienes no cuentan con seguridad social, la Presidenta Claudia Sheinbaum presentó un plan de consolidación del IMSS-Bienestar, con 12 acciones que se desarrollarán durante los próximos 120 días. La finalidad es atender asuntos que inciden directamente en la calidad del servicio: personal suficiente, infraestructura, equipamiento, medicamentos, atención especializada y modernización de las unidades médicas.

Uno de los componentes centrales de la estrategia consiste en dar certeza laboral a más de 118 mil trabajadoras y trabajadores. También se contempla contratar a más de 19 mil profesionales de la salud, entre personal médico especialista, personal de enfermería y residentes. En materia de infraestructura y tecnología, se prevé la renovación de más de 14 mil equipos médicos, con una inversión superior a los cuatro mil millones de pesos, así como la apertura de siete unidades de salud y el fortalecimiento de hospitales que ya operan.

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Igualmente, para las comunidades rurales se proyectan equipos quirúrgicos itinerantes y más de 16 mil intervenciones. Ello puede representar una diferencia importante para quienes deben recorrer grandes distancias para recibir atención especializada. También incluye el compromiso de entregar más de 100 millones de piezas de medicamentos, fortalecer las Rutas de la Salud y avanzar en la estrategia Nacer con Bienestar.

A esto se suma la digitalización de los expedientes clínicos y la instalación de laboratorios en miles de centros de salud. Desde esta óptica, la tecnología tiene sentido cuando ahorra tiempo, evita traslados y permite que un diagnóstico llegue oportunamente.

Desde luego, la consolidación incluye el abasto constante de medicamentos, la disponibilidad de especialistas, la reducción en los tiempos de espera y, sobre todo, en el trato que recibe la población usuaria. De ahí que también será indispensable observar de cerca los avances y fortalecer aquello que tenga que reforzarse.

El objetivo es avanzar hacia un sistema público de salud más integrado, donde las personas puedan atenderse en la unidad que les resulte más conveniente. Y con estas 12 acciones, la Presidenta de México da continuidad a una transformación que comenzó a poner la salud pública en el centro de las prioridades nacionales.

Lo importante es que dicho esfuerzo se traduzca en acciones concretas, como una clínica más cercana, personal médico disponible, medicamentos suficientes y la tranquilidad de saber que, cuando alguien necesita atención, contará con un sistema público de salud consolidado y listo para recibirle.