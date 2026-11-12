• Sigue pegando el efecto Taddei

Nos hacen ver que hace menos de dos semanas, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, descartaba cualquier intención de remover a su secretario particular, Luis Rogelio Piñeda Taddei, en medio de los escándalos que envuelven a la madre de este último, Guadalupe Taddei. Sin embargo, en reportes difundidos en chats burocráticos se afirma que el vástago de la exconsejera ya presentó su renuncia. Aunque al cierre de esta edición no había comunicaciones oficiales alrededor del asunto, nos dicen que aun con el paraguas de Durazo, Luis Rogelio no habría podido con la presión mediática y política, pues su nombre ya había sido denunciado ante el instituto electoral sonorense por representantes del PAN, PRI, PRD y Somos como presunto operador de una red política e institucional. Durazo había defendido el nombramiento por méritos propios. Habrá que ver en qué términos se da eventualmente esta salida.

• Integración judicial

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Relevante, nos cuentan, la sesión de ayer de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia (AMIJ), organismo que agrupa a los órganos de las diversas materias y competencias, federales o locales del Poder Judicial. El encuentro estuvo encabezado por el presidente de la Corte, Hugo Aguilar, quien designó como representante del máximo tribunal ante la agrupación a la ministra Yasmín Esquivel y se pronunció porque los cambios que han llegado a la Corte se amplíen a todo el PJ. Por lo pronto, el Comité Directivo de la AMIJ quedó integrado también por Gilberto Bátiz, presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; José Ramón Amieva, titular del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; Andrés Aguilera Martínez, de la Asociación Mexicana de Magistradas y Magistrados de Tribunales de Justicia Administrativa, y Magali Anabel Arellano Córdova, de la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana. También por el titular del Órgano de Administración Judicial, Néstor Vargas, y por la presidenta del Tribunal de Disciplina Judicial, Celia Maya. Ahí el dato.

• Más de mil reservas… cero cambios

Lo que sorprendió a muchos, ayer, fue que a pesar de que los diputados extendieron el debate por más de 24 horas con más de mil 700 reservas, el PEF 2027 salió de madrugada tal como entró al pleno, sin ninguna alteración al proyecto. Dicen que aunque ningún esfuerzo opositor valió frente a la imposición de la mayoría, los partidos no quisieron pasar por alto que lo intentaron, con la revelación del ranking de objeciones, encabezado por el PAN, que inscribió 899 reservas. Pero he aquí que no sólo la oposición fue ignorada. Nos explican que incluso las modificaciones planteadas desde el oficialismo también resultaron bateadas, como la del morenista José Armando Fernández Samaniego, quien quería meterle más tijera al INE, con un recorte adicional de unos 500 millones de pesos. Y nos hacen ver que precisamente el presupuesto del órgano electoral fue el que ya no pudo moverse a pesar de que ninguna de las bancadas quiso poner las manos al fuego por él. Así las cosas.

• El fantasma de 2006

Nos advierten que 20 años después, la elección que marcó el cuestionado triunfo del expresidente Felipe Calderón —y primera derrota de Andrés Manuel López Obrador— tiene cita este jueves en San Lázaro. Ariadna Montiel, dirigente nacional de Morena, será recibida por el coordinador de los diputados morenistas, Ricardo Monreal, y legisladores guindas para pedir la creación de una comisión especial que analice las recientes declaraciones del también expresidente Vicente Fox, quien dejó abierta la puerta a ser acusado de intervenir en favor de Calderón. Según Montiel, escarbar y remover ese capítulo no puede cambiar el pasado, pero servirá para que la juventud “sepa lo que pasó”. Más allá de las razones políticas detrás de esto, dicen que lo interesante será ver si se aprueba esta iniciativa, tomando en cuenta que otras comisiones especiales promovidas por la propia bancada morenista se quedaron en el camino en el nombre de la austeridad. Pendientes.

• Modesta sanción

Y quien no se fue ilesa tras la polémica que generó por faltista, nos cuentan, fue la senadora migrante, Karina Ruiz. Finalmente, después de que todo el mundo ha hablado de eso en los últimos días, las 18 ausencias de la morenista en la Cámara alta terminaron convirtiéndose en seis días de dieta descontados, unos 27 mil pesitos. Para muchos esto fue como quitarle un pelo a un gato, pues quienes le llevan marcaje aseguran que Karina ha cobrado al menos 320 mil pesos de dieta en lo que va del periodo, sin ocupar su escaño. ¿Por qué tan poquito? Se preguntaron varios. El presidente del Senado, Higinio Martínez, señaló que el resto de las faltas quedaron justificadas, aunque no explicó cómo. Sólo queda el argumento difundido en medios sobre que Ruiz no quiere cumplir con sus obligaciones legislativas porque si lo hace, tendrá que dejar Arizona, donde vive, y teme que no la dejen volver, porque ya se le venció el permiso legal de residencia. Uf.

• Con la espada desenvainada

Comentan que el exsecretario ejecutivo del INE Edmundo Jacobo Molina ya recogió el guante ante los señalamientos de que las irregularidades en el INE vienen de administraciones anteriores. Dicen que como él fue parte del órgano durante 14 años no pudo esquivar la pedrada, de modo que ahora, desde su trinchera como miembro del partido Somos, salió a decir que está dispuesto a que vuelvan a auditar su gestión, que coincide con las presidencias de los exconsejeros Leonardo Valdés y Lorenzo Córdova. Jacobo dijo que no tiene ningún problema en que le hagan báscula, ya que sus cuentas pasaron por la Auditoría Superior de la Federación, el Órgano Interno de Control y hasta despachos externos. También señaló que en sus tiempos algo que nunca se perdió fue la bonita práctica de hacer licitaciones públicas para contratar proveedores. De paso, le dejó un recado a la expresidenta del Instituto: “No me voy a esconder como Guadalupe Taddei”. Tsss.