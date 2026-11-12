Modesta sanción

Y quien no se fue ilesa tras la polémica que generó por faltista, nos cuentan, fue la senadora migrante, Karina Ruiz. Finalmente, después de que todo el mundo ha hablado de eso en los últimos días, las 18 ausencias de la morenista en la Cámara alta terminaron convirtiéndose en seis días de dieta descontados, unos 27 mil pesitos. Para muchos esto fue como quitarle un pelo a un gato, pues quienes le llevan marcaje aseguran que Karina ha cobrado al menos 320 mil pesos de dieta en lo que va del periodo, sin ocupar su escaño. ¿Por qué tan poquito? Se preguntaron varios. El presidente del Senado, Higinio Martínez, señaló que el resto de las faltas quedaron justificadas, aunque no explicó cómo. Sólo queda el argumento difundido en medios sobre que Ruiz no quiere cumplir con sus obligaciones legislativas porque si lo hace, tendrá que dejar Arizona, donde vive, y teme que no la dejen volver, porque ya se le venció el permiso legal de residencia. Uf.

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