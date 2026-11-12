Avalan PEF sin cambios y con tijeretazo al INE

La Cámara de Diputados aprobó la madrugada de este miércoles el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2027, con un gasto neto de 10 billones 636 mil 488.1 millones de pesos, 1.3 por ciento más en términos reales que en 2026. El dictamen pasó en lo particular con 352 votos a favor y 130 en contra, y fue remitido al Ejecutivo federal.

Ninguna de las más de mil 700 reservas presentadas por los seis grupos parlamentarios modificó el dictamen. Se mantuvo el recorte de seis mil millones de pesos respecto de lo solicitado por el Instituto Nacional Electoral (INE) y quedó fuera la propuesta de Morena de reducirle más de 500 millones adicionales para destinarlos a la búsqueda de personas desaparecidas.

El presupuesto aprobado representa un incremento de 442 mil 804.4 millones de pesos respecto al ejercicio fiscal 2026, equivalente a un crecimiento de 1.3 por ciento en términos reales, de acuerdo con el decreto avalado por el pleno.

El presidente de la mesa directiva, Raúl Bolaños-Cacho Cué (PVEM), declaró aprobado el proyecto, tanto en lo general como en lo particular, y anunció su envío al Ejecutivo federal para sus efectos constitucionales.

La discusión en lo particular estuvo marcada por los reclamos de la oposición, que buscó modificar distintos artículos, anexos y disposiciones transitorias para reasignar recursos a sectores como salud, educación, seguridad, infraestructura y organismos autónomos. Sin embargo, las propuestas fueron retiradas, no admitidas a discusión o rechazadas, por lo que el documento quedó intacto.

El coordinador de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal, informó que se registraron más de mil 700 reservas y defendió la extensión del debate como parte de la pluralidad legislativa.

“Más de mil 700 reservas, pero a esta Cámara de Diputados en esta legislatura la ha caracterizado el debate amplio; no importan las horas, lo que importa es que los mexicanos se enteren de las posiciones de los distintos grupos parlamentarios, de las distintas ideologías, del contenido de los instrumentos jurídicos y, en este caso, el más importante de todos en materia económica y financiera”, sostuvo el legislador guinda.

Aunque inicialmente se contemplaba la participación de alrededor de 600 oradores en tribuna, los coordinadores parlamentarios acordaron compactar la lista para concluir la discusión durante la madrugada del miércoles.

La bancada del PAN encabezó el número de reservas presentadas, con 899 propuestas, seguida del PT, con 240; PRI, 217; Movimiento Ciudadano (MC), 215; Morena, 157, y el PVEM, 32.

Uno de los puntos de mayor controversia fue el recorte al presupuesto del INE, que acumuló una reducción de seis mil millones de pesos respecto a lo solicitado por el organismo. Los recursos fueron redistribuidos entre distintas dependencias y programas: tres mil millones de pesos para el programa La Escuela es Nuestra; mil millones para medio ambiente; 300 millones para la búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas; 700 millones para la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC); 618 millones para atención a la primera infancia; 362 millones para la Secretaría de las Mujeres y 20 millones para Turismo.

Durante la discusión también destacó la reserva de la presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, la morenista Merilyn Gómez Pozos, quien propuso un ajuste adicional de más de 500 millones de pesos al INE para canalizarlos a la Comisión Nacional de Búsqueda. Argumentó que la reducción no comprometería la operación del organismo electoral rumbo a los comicios de 2027.

Otro de los ajustes relevantes contempla una reasignación de seis mil 500 millones de pesos dentro del Ramo 16 para comenzar la construcción del Nuevo Acueducto Calderón-San Gaspar y del Acueducto Sustituto Chapala-Guadalajara, con el propósito de atender los problemas históricos de abastecimiento de agua potable en la Zona Metropolitana de Guadalajara, Jalisco.

La postura de MC también fue motivo de confrontación durante el debate. Legisladores del PRI cuestionaron el respaldo de la bancada naranja al presupuesto y lo vincularon con los acuerdos políticos entre el Gobierno federal y la administración de Jalisco.

El priista Luis Gerardo Sánchez acusó que se había “consumado el matrimonio desigual entre Morena y MC”, mientras que su compañera de bancada, Ofelia Socorro Jasso, reprochó que el partido naranja “hipotecó su identidad a Morena, enseñó el cobre, vendió su voto y traicionó su compromiso político por un plato de migajas”.

Las críticas se produjeron luego de que MC defendiera su posición frente a los señalamientos de la oposición por los acuerdos relacionados con recursos para Jalisco.

El decreto aprobado contempla para 2027 un déficit presupuestario de un billón 358 mil 558.8 millones de pesos. Del gasto total, 69.9 por ciento corresponderá a gasto programable y 30.1 por ciento a erogaciones no programables.

Asimismo, los programas prioritarios recibirán un billón 25 mil 400 millones de pesos, equivalentes a 2.6 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), mientras que la inversión pública estimada ascenderá a un billón 133 mil 613.2 millones de pesos.

El presupuesto también incorpora dos nuevos anexos transversales: el número 32, denominado “Movilidad y Seguridad Vial”, con 175 mil 45.5 millones de pesos, y el número 33, “Diversidad Sexual y de Género”, con recursos por 43 mil 369.4 millones de pesos.

En cuanto a las empresas productivas del Estado, Petróleos Mexicanos (Pemex) tendrá una meta de balance financiero de 95 mil 103 millones de pesos y un techo de gasto en servicios personales de 118 mil 609.1 millones. Para la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se estableció una meta de balance financiero de 25 mil 49.3 millones de pesos y un techo de servicios personales de 94 mil 44.4 millones.

Con la aprobación del decreto, el Legislativo concluyó el proceso de discusión del gasto público para 2027, en medio de cuestionamientos de la oposición por los recortes al INE y las reasignaciones presupuestales, mientras que Morena y sus aliados mantuvieron sin cambios la propuesta que será ejercida por el Gobierno federal durante el próximo año.

VOTACIÓN

Así se votó

352 A favor

130 En contra