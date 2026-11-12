Proponen comisión para revisar elección de 2006

Los grupos parlamentarios del oficialismo acordaron avanzar en la integración de una comisión especial para investigar presuntas irregularidades en la elección presidencial de 2006, de acuerdo con información compartida a La Razón de una fuente cercana a esas bancadas. La instalación se perfila para hoy, alrededor del mediodía.

Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, presumiblemente comunicó el acuerdo a los coordinadores parlamentarios, señaló la misma fuente.

El anuncio surge después de que la dirigencia nacional de Morena anunció el martes que solicitaría la comisión tras las declaraciones del expresidente Vicente Fox sobre su intervención para favorecer a Felipe Calderón. La eventual revisión abarcaría la actuación del exmandatario y la de Luis Carlos Ugalde, quien encabezaba el Instituto Federal Electoral (IFE) durante los comicios.

La presidenta nacional del guinda, Ariadna Montiel, acudirá hoy a la Cámara de Diputados para solicitar la creación de una Comisión Especial por la Democracia y la Verdad, con el propósito de investigar las irregularidades denunciadas en la elección presidencial de 2006, en la que Felipe Calderón fue declarado ganador frente a Andrés Manuel López Obrador.

El Dato: Morena denunció que 16 exfuncionarios del INE están en las filas del partido Somos, por lo que criticó que pasaron de “ser árbitros a jugadores en la cancha”.

Sostuvo que la iniciativa no tiene como finalidad tomar revancha política, sino esclarecer lo ocurrido hace dos décadas y fortalecer la democracia mexicana. “Lo que nosotros buscamos es la verdad para fortalecer la democracia. No es con ánimo de venganza ni de desquite”, afirmó.

Montiel Reyes explicó que la propuesta será presentada ante San Lázaro y que los trabajos de la eventual comisión deberán revisar las declaraciones recientes del expresidente Vicente Fox sobre su intervención en aquel proceso electoral. “Tenemos elementos claros, como el libro de Carlos Ugalde. Es una investigación que se tiene que hacer, pasados 20 años, donde hay elementos para esclarecer la verdad”, dijo.

Morena consideró que las declaraciones del expresidente del PAN ameritan una revisión de los acontecimientos y de las posibles responsabilidades políticas.

La dirigente nacional guinda insistió en que el objetivo es que la ciudadanía conozca lo ocurrido y que los hechos no queden únicamente como declaraciones públicas. También adelantó que su partido buscará presentar una queja ante la autoridad electoral.

La elección presidencial de 2006 fue resuelta por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a favor de Felipe Calderón, quien obtuvo una diferencia de alrededor de 0.56 puntos porcentuales frente a López Obrador.

En su resolución, el tribunal reconoció que la intervención del entonces presidente Vicente Fox puso en riesgo la equidad de la contienda, aunque determinó que no fue determinante para modificar el resultado.

Además, aseguró que de haber tenido la legislación actual, Andrés Manuel López Obrador “hubiera sido presidente”.

La propuesta de Morena busca abrir una revisión política e histórica de aquel proceso electoral, aunque su eventual creación y alcances dependerán de los acuerdos y decisiones que se tomen en la Cámara de Diputados.

“No me voy a esconder como Guadalupe Taddei”

| Redacción |

Edmundo Jacobo Molina, exsecretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE) e integrante de Somos, se dijo dispuesto a que se revisen de nuevo las cuentas y los contratos de su gestión. Su postura se conoció el mismo día en que ese partido político denunció ante el árbitro electoral al Gobierno federal y a 12 gobernadoras y gobernadores de Morena por presunto uso indebido de recursos públicos rumbo a 2027.

En declaraciones a medios en las instalaciones del INE, Jacobo sostuvo que durante los 14 años en que encabezó la Secretaría Ejecutiva, bajo las presidencias de Leonardo Valdés y Lorenzo Córdova, la licitación pública fue el mecanismo de contratación más utilizado.

Afirmó que las cuentas fueron revisadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el Órgano Interno de Control (OIC) y despachos contables externos, y que el instituto recurrió a testigos sociales para dar transparencia a los procedimientos.

“No me voy a esconder como Guadalupe Taddei. Aquí estoy y aquí voy a seguir. Pero que no quieran ocultar la responsabilidad que tienen de una institución construida durante décadas, que se ganó la credibilidad de la sociedad mexicana, y que en tres años vean en qué condiciones lo dejan”, dijo.

Jacobo Molina también defendió el derecho de quienes trabajaron en el organismo a participar en política una vez que dejaron sus cargos.

A través de un comunicado, Somos sostuvo que se utilizaron conferencias oficiales y plataformas institucionales para vincular a esa organización con una presunta red de corrupción en el INE.

La denuncia también señaló a Morena por presunta calumnia electoral y pidió a la Comisión de Quejas y Denuncias que dicte medidas cautelares para frenar la difusión de esos señalamientos.

Carlos Alberto Ferrer, director jurídico de Somos, explicó que la denuncia recoge declaraciones durante las mañaneras del 5, 6 y 9 de noviembre. Por su parte, Emilio Álvarez Icaza, representante de la organización ante el INE, pidió a las autoridades abstenerse de intervenir en la contienda de 2027.