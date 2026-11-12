Va Gobierno también por consolidación del IMSS-Bienestar en 120 días

Los 24 estados que se incorporaron al IMSS-Bienestar rebasaron 3.8 veces la consultas de especialidad y 13.75 las generales con relación a las entidades que no se adhirieron a este esquema de salud del Gobierno federal.

Al presentar el plan de consolidación del organismo, integrado por 12 acciones en 120 días, el director general, Alejandro Svarch, destacó que desde 2023 las consultas generales aumentaron 55 por ciento en los estados incorporados, frente a cuatro por ciento en los que no se sumaron. Con relación a las consultas de especialidad, el incremento fue de 105 por ciento, contra 27 por ciento. En total, las revisiones otorgadas por el sistema crecieron 55 por ciento.

El funcionario informó que el programa Rutas de la Salud ha distribuido 305 millones de medicamentos. Como parte del nuevo plan de consolidación, se entregarán otros 100 millones de piezas y se digitalizará la cadena de suministro para monitorear existencias en tiempo real y anticipar faltantes.

53 Mil personas trabajadoras han sido basificadas

Para ampliar la atención, se otorgarán 118 mil 38 plazas y se contratarán 19 mil 314 profesionales de la salud: dos mil 606 especialistas, tres mil 188 médicos generales, dos mil 290 residentes, nueve mil 965 integrantes de enfermería y mil 265 paramédicos. La incorporación se realizará en dos etapas: la primera en noviembre y la segunda en febrero de 2027. Svarch informó que 53 mil trabajadores ya fueron basificados.

También se pondrá en marcha Médicos por México, con 78 equipos quirúrgicos itinerantes que recorrerán 296 hospitales rurales para atender a comunidades alejadas. La meta es realizar 16 mil 240 procedimientos al 31 de marzo de 2027. Los equipos estarán integrados por cirujanos, anestesiólogos y personal de enfermería quirúrgica.

En equipamiento, se instalarán 212 equipos de alta tecnología, con una inversión de cinco mil 732 millones de pesos. Entre ellos habrá aceleradores lineales, mastógrafos con inteligencia artificial, resonancias magnéticas y tomógrafos. Además, se destinarán cuatro mil 658 millones a más de 14 mil equipos de uso diario, como camas, camillas, monitores, ultrasonidos y desfibriladores.

LA Presidenta y el director del instituto, Alejandro Svarch, ayer, en conferencia. ı Foto: Especial

El plan incluye la apertura de siete unidades médicas en Tabasco, Nayarit, Quintana Roo, Michoacán, Guerrero y Zacatecas, así como el inicio de obras de cinco hospitales y la sustitución de otros 23 en 12 estados, con una inversión de 25 mil millones de pesos. También se destinarán tres mil 470 millones al mantenimiento de 244 unidades.

Para reducir la mortalidad materna e infantil, el programa Nacer con Bienestar se habilitará en 249 hospitales rurales. Contará con áreas de atención inmediata para emergencias obstétricas, cunas de terapia intensiva neonatal, teleconsultas las 24 horas y ambulancias especializadas. Svarch afirmó que la mortalidad materna en los estados incorporados al IMSS-Bienestar es 19 por ciento menor que en las entidades que no pertenecen al sistema.

El funcionario aseguró que también se garantizará la gratuidad de la atención médica, las cirugías y los medicamentos. Para evitar que los pacientes paguen de su bolsillo, incluso por traslados, se habilitará un fondo revolvente.

Finalmente, anunció que se digitalizarán las 8 mil 812 unidades médicas y los 612 hospitales. Además, los 8 mil 200 centros de salud contarán con laboratorio e Internet; actualmente, tres mil 600 tienen este servicio.