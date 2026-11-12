CSP ve “relevante” reporte del NYT acerca de la CIA

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo consideró “muy relevante” una reciente publicación del diario The New York Times (NYT) en la que se refiere que la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, habría tenido conocimiento de las operaciones de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos en territorio mexicano, meses antes de que el caso se revelara.

De acuerdo con el medio, agentes de la CIA ya trabajaban en operaciones dentro de México, bajo la coordinación del exfiscal de Operaciones Estratégicas de la Fiscalía estatal, Guillermo Zuany, quien posteriormente fue señalado por presuntos nexos con el crimen organizado.

La mandataria opinó que la publicación resulta interesante; sin embargo, subrayó que la Fiscalía General de la República (FGR) es la que tendrá que investigar. Recordó que la gobernadora admitió en una entrevista que ella fue quien señaló al exfiscal estatal, César Jáuregui, hoy detenido, de haber sido quien permitió la entrada de los agentes estadounidenses.

“Leí la nota, muy interesante. Y bueno, como saben, está detenido el fiscal de Chihuahua, donde la propia gobernadora dijo que él era el responsable. Y pues la Fiscalía, en todo caso, tiene que seguir con investigaciones. Pero es relevante”, dijo.

En cuanto a Zuany, comentó que también se deberá de conocer cómo fue que colaboró con la CIA: “Es muy relevante este vicefiscal o subfiscal, Zuany. Sí vale la pena conocer quién es esta persona y cómo colabora él con una de las agencias de Estados Unidos”.

Reiteró que cualquier colaboración con gobiernos extranjeros en materia de seguridad debe de apegarse a lo que ordena la Ley de Seguridad Nacional.

“Lo relevante de esto es que cualquier operación —y eso lo hemos dicho al embajador de EU en México, y a todas las autoridades estadounidenses con presencia en la embajada o en EU—, cualquier colaboración tiene que garantizar el respeto a la Constitución y a la Ley de Seguridad Nacional; cualquier agente de una agencia estadounidense en México tiene que cumplir necesariamente con la ley. En este caso no se cumplió y por esa razón está detenido el fiscal”, dijo.