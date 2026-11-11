Video de terodáctilo en Ciudad Juarez; estas son las evidencias que circulan en redes

El Video de terodáctilo que causa revuelo en redes

En redes sociales circula un video en el que supuestamente fue captado un terodáctilo, un animal prehistórico, en pleno 2026 en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Todo sucedió porque Jaime Maussan presentó una grabación en su programa de este animal volador.

Señaló que fue captado gracias a una cámara de seguridad en esta ciudad al norte de México. Según el periodista e investigador el animal fue captado porque unos gatitos voltearon la cámara y esas fueron las imágenes que grabó.

Las evidencias que circulan en redes sobre el tirodáctilo

Jaime Maussan señaló que se trata de un animal que mediría aproximadamente unos 10 metros, ya que las alas medirían unos 3 o 4 metros.

El investigador señaló que el animal volador tiene la cresta en la cabeza como el animal prehistórico.

✔️JAIME MAUSSAN

MUESTRA VIDEO DE

UN PTERODÁCTILO✔️



Fue captado por una

cámara se seguridad.



¿Qué explicación

tiene esto? pic.twitter.com/28ogUwISMC — ROBERTO CARLO OLIVARES (@RobertoCarlo14) November 8, 2026

Asimismo, indicó que la primera grabación fue del 29 de octubre de 2026, en la que se puede ver al supuesto animal volando a gran velocidad.

Contó que días después de que él presentara la primera grabación y que esta se viralizara, otra persona, un señor, lo contactó para entregarle otra grabación en la que vuelve a aparecer el terodáctilo.

En esta segunda grabación se aprecia un poco más nítida la imagen.

Maussan también presentó una imagen mejorada con la Inteligencia Artificial que mostró más rasgos que tendría este animal.

Jaime Maussan dijo que todas las grabaciones son reales y no están editadas. Señaló que tras subir el video a su canal de Youtube ha recibido mensajes y comentarios de diferentes usuarios afirmando que también lo han visto volando por los aires.

Asimismo en el programa, el periodista dijo que también fue captado un tipo círculo que luz que se habría relacionado con un portal a otra dimensión.

Los usuarios mencionaron que posiblemente en un tipo portal el terodáctilo habría pasado a la época actual, ya que esos animales no son de ésta época.

Otros cibernautas indicaron que podría tratarse de un ser modificado genéticamente actualmente y que po eso luciría muy parecido a este animal prehistórico.

Maussan dijo que también fue captada otra criatura en Estados Unidos y pidió a los agentes del ICE no atacrlo ni dispararle.

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