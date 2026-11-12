Edmundo Jacobo Molina, exsecretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE) e integrante de Somos, se dijo dispuesto a que se revisen de nuevo las cuentas y los contratos de su gestión. Su postura se conoció el mismo día en que ese partido político denunció ante el árbitro electoral al Gobierno federal y a 12 gobernadoras y gobernadores de Morena por presunto uso indebido de recursos públicos rumbo a 2027.

En declaraciones a medios en las instalaciones del INE, Jacobo sostuvo que durante los 14 años en que encabezó la Secretaría Ejecutiva, bajo las presidencias de Leonardo Valdés y Lorenzo Córdova, la licitación pública fue el mecanismo de contratación más utilizado.

Afirmó que las cuentas fueron revisadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el Órgano Interno de Control (OIC) y despachos contables externos, y que el instituto recurrió a testigos sociales para dar transparencia a los procedimientos.

“No me voy a esconder como Guadalupe Taddei. Aquí estoy y aquí voy a seguir. Pero que no quieran ocultar la responsabilidad que tienen de una institución construida durante décadas, que se ganó la credibilidad de la sociedad mexicana, y que en tres años vean en qué condiciones lo dejan”, dijo.

Jacobo Molina también defendió el derecho de quienes trabajaron en el organismo a participar en política una vez que dejaron sus cargos.

A través de un comunicado, Somos sostuvo que se utilizaron conferencias oficiales y plataformas institucionales para vincular a esa organización con una presunta red de corrupción en el INE.

La denuncia también señaló a Morena por presunta calumnia electoral y pidió a la Comisión de Quejas y Denuncias que dicte medidas cautelares para frenar la difusión de esos señalamientos.

Carlos Alberto Ferrer, director jurídico de Somos, explicó que la denuncia recoge declaraciones durante las mañaneras del 5, 6 y 9 de noviembre. Por su parte, Emilio Álvarez Icaza, representante de la organización ante el INE, pidió a las autoridades abstenerse de intervenir en la contienda de 2027.