Sigue pegando el efecto Taddei

Nos hacen ver que hace menos de dos semanas, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, descartaba cualquier intención de remover a su secretario particular, Luis Rogelio Piñeda Taddei, en medio de los escándalos que envuelven a la madre de este último, Guadalupe Taddei. Sin embargo, en reportes difundidos en chats burocráticos se afirma que el vástago de la exconsejera ya presentó su renuncia. Aunque al cierre de esta edición no había comunicaciones oficiales alrededor del asunto, nos dicen que aun con el paraguas de Durazo, Luis Rogelio no habría podido con la presión mediática y política, pues su nombre ya había sido denunciado ante el instituto electoral sonorense por representantes del PAN, PRI, PRD y Somos como presunto operador de una red política e institucional. Durazo había defendido el nombramiento por méritos propios. Habrá que ver en qué términos se da eventualmente esta salida.

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