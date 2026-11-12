Integración judicial

Relevante, nos cuentan, la sesión de ayer de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia (AMIJ), organismo que agrupa a los órganos de las diversas materias y competencias, federales o locales del Poder Judicial. El encuentro estuvo encabezado por el presidente de la Corte, Hugo Aguilar, quien designó como representante del máximo tribunal ante la agrupación a la ministra Yasmín Esquivel y se pronunció porque los cambios que han llegado a la Corte se amplíen a todo el PJ. Por lo pronto, el Comité Directivo de la AMIJ quedó integrado también por Gilberto Bátiz, presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; José Ramón Amieva, titular del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; Andrés Aguilera Martínez, de la Asociación Mexicana de Magistradas y Magistrados de Tribunales de Justicia Administrativa, y Magali Anabel Arellano Córdova, de la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana. También por el titular del Órgano de Administración Judicial, Néstor Vargas, y por la presidenta del Tribunal de Disciplina Judicial, Celia Maya. Ahí el dato.