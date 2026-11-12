El fantasma de 2006

Nos advierten que 20 años después, la elección que marcó el cuestionado triunfo del expresidente Felipe Calderón —y primera derrota de Andrés Manuel López Obrador— tiene cita este jueves en San Lázaro. Ariadna Montiel, dirigente nacional de Morena, será recibida por el coordinador de los diputados morenistas, Ricardo Monreal, y legisladores guindas para pedir la creación de una comisión especial que analice las recientes declaraciones del también expresidente Vicente Fox, quien dejó abierta la puerta a ser acusado de intervenir en favor de Calderón. Según Montiel, escarbar y remover ese capítulo no puede cambiar el pasado, pero servirá para que la juventud “sepa lo que pasó”. Más allá de las razones políticas detrás de esto, dicen que lo interesante será ver si se aprueba esta iniciativa, tomando en cuenta que otras comisiones especiales promovidas por la propia bancada morenista se quedaron en el camino en el nombre de la austeridad. Pendientes.

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