Más de mil reservas… cero cambios

Lo que sorprendió a muchos, ayer, fue que a pesar de que los diputados extendieron el debate por más de 24 horas con más de mil 700 reservas, el PEF 2027 salió de madrugada tal como entró al pleno, sin ninguna alteración al proyecto. Dicen que aunque ningún esfuerzo opositor valió frente a la imposición de la mayoría, los partidos no quisieron pasar por alto que lo intentaron, con la revelación del ranking de objeciones, encabezado por el PAN, que inscribió 899 reservas. Pero he aquí que no sólo la oposición fue ignorada. Nos explican que incluso las modificaciones planteadas desde el oficialismo también resultaron bateadas, como la del morenista José Armando Fernández Samaniego, quien quería meterle más tijera al INE, con un recorte adicional de unos 500 millones de pesos. Y nos hacen ver que precisamente el presupuesto del órgano electoral fue el que ya no pudo moverse a pesar de que ninguna de las bancadas quiso poner las manos al fuego por él. Así las cosas.