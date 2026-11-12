Con la espada desenvainada

Comentan que el exsecretario ejecutivo del INE Edmundo Jacobo Molina ya recogió el guante ante los señalamientos de que las irregularidades en el INE vienen de administraciones anteriores. Dicen que como él fue parte del órgano durante 14 años no pudo esquivar la pedrada, de modo que ahora, desde su trinchera como miembro del partido Somos, salió a decir que está dispuesto a que vuelvan a auditar su gestión, que coincide con las presidencias de los exconsejeros Leonardo Valdés y Lorenzo Córdova. Jacobo dijo que no tiene ningún problema en que le hagan báscula, ya que sus cuentas pasaron por la Auditoría Superior de la Federación, el Órgano Interno de Control y hasta despachos externos. También señaló que en sus tiempos algo que nunca se perdió fue la bonita práctica de hacer licitaciones públicas para contratar proveedores. De paso, le dejó un recado a la expresidenta del Instituto: “No me voy a esconder como Guadalupe Taddei”. Tsss.

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