Investigan derrumbe mortal en Brooklyn

Rescatistas trabajan en el lugar del derrumbe de un edificio en Brooklyn, ayer.

Ocho personas murieron y 19 resultaron heridas tras el derrumbe de un edificio de tres pisos en Brooklyn, Nueva York, el miércoles. Entre las víctimas hay dos niños y ciudadanos de Colombia y Ecuador. Las autoridades concluyeron las labores de búsqueda entre los escombros y descartaron la posibilidad de encontrar sobrevivientes.

El alcalde Zohran Mamdani informó que dos de los fallecidos eran trabajadores de la construcción. El consulado colombiano confirmó la muerte de dos niños y un adulto de esa nacionalidad, además de un connacional herido. Ecuador también confirmó dos víctimas, entre ellas José Luis Caguana, de 26 años, quien tenía una esposa embarazada y un hijo pequeño. Las víctimas infantiles fueron identificadas como Kevin Santiago Reyes González, de 10 años, y Nicole Daniela Salazar Rodríguez, de 9. El consulado de México informó que no tenía registro de ciudadanos afectados.

El inmueble se desplomó el miércoles alrededor de las 16:00 horas y cayó sobre una construcción contigua. Entre los heridos hay siete menores, cuatro bomberos y una persona en estado crítico.

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Zohran Mamdani anunció una investigación exhaustiva, luego de que un reporte de marzo advirtiera que la fachada norte tenía grietas visibles y estaba en malas condiciones. La ciudad inspecciona más de 100 obras relacionadas con el sitio y el alcalde prometió que los responsables rendirán cuentas.