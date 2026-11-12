Regina del Pilar Campos Incháustegui es la única hija de la actriz Regina Torné, recordada por interpretar a Mamá Elena en Como Agua Para Chocolate. La actriz murió el 11 de noviembre de 2026, a los 82 años.

Tras la noticia, usuarios se preguntan si la famosa pudo despedirse de su hija, quien fue sentenciada en 2007 a 35 años de prisión por homicidio calificado y permanece desde entonces en el Penal de Santa Martha Acatitla.

Así despide Regina del Pilar Campos Incháustegui a Regina Torné, la única hija de la actriz

La cuenta oficial de TikTok de Reas de Turquesa, publicó ayer, 11 de noviembre, un video breve en el que aparece una imagen a blanco y negro de la actriz Regina Torné y dos fotografías de su hija, Regina del Pilar Campos Incháustegui, desde el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, en la Ciudad de México.

El clip tiene el tema “Talking to the moon” de Bruno Mars, de fondo, lo que hace aún más emotiva la publicación.

“Y pues Re va a estar deshecha de que no pudo despedirse de su mamá”, escribió la cuenta haciendo referencia a que la famosa intérprete y su hija no pudieron verse antes del fallecimiento de Torné.

Hija de Regina Torné no pudo despedirse de la actriz ı Foto: TikTok Reas de turquesa

El video tiene 7 mil 276 Me Gusta y casi 200 mil reproducciones en TikTok. La publicación no es directamente una despedida de Regina del Pilar a la también cantante Regina Torné, pero busca visibilizar las dificultades que atraviesan las personas privadas de la libertad.

El clip causó reacciones encontradas entre los usuarios. Algunas personas lamentan que Regina del Pilar no haya tenido autorización en el penal para despedirse de su madre; mientras que, otros señalan que es uno de los costos que conlleva haber cometido un delito grave.

Hasta el momento no se ha confirmado si Regina del Pilar asistió al funeral de Torné.

Según cálculos judiciales, Regina del Pilar Campos Incháustegui quedaría liberada aproximadamente en 2041. La propia Regina Torné contó que visitaba a su hija en prisión en los primeros años de la condena, pero dejó de hacerlo alrededor de 2014, cuando se retiró de los escenarios y se mudó a Puebla.

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