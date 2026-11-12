¿Quién era Carlos Campos, el ex esposo de Regina Torné?

El mundo de la actuación está de luto, pues este jueves se confirmó que la actriz mexicana Regina Torné falleció a los 82 años de edad, y esta noticia fue confirmada por el gremio, quienes lamentaron su pérdida.

Rosa Virgen del Pilar Martina Inchaustegui Anaya, conocida como Regina Torné, perdió la vida mientras se encontraba en su domicilio ubicado en la Ciudad de México; sin embargo, hasta el momento no se conoce la causa de su muerte.

La actriz, originaria de Villahermosa, Tabasco, es reconocida a nivel nacional por sus papeles en películas como Sólo de noche viernes, Sólo de noche vienes (1965), El Rata (1966), La señora Muerte (1969), Los hijos de Satanás (1972), Viento salvaje (1974), y Como agua para chocolate (1992).

Con gran inteligencia y personalidad, Regina Torné transitó por el melodrama, la comedia y el cine de luchadores. La recordamos además como la inflexible Mamá Elena en ‘Como agua para chocolate’ (1991).



Su temperamento no abandonará nuestras pantallas.



Gracias, Regina. pic.twitter.com/WoGj3iwDcU — IMCINE (@imcine) November 12, 2026

En 2024 Regina Torné recibió la Distinción civile meritum Dr. Salvador Calva Morales “Has el menos un acto de bondad al día”, por su trayectoria que contribuyó a la cultura mexicana.

Sobre Carlos Campo, con quien estuvo casado Regina Torné durante la década de 1970, no se tiene mucha información debido a que su matrimonio duró muy poco tiempo.

Regina Torné ı Foto: Redes Sociales

¿Cuántos hijos tiene Regina Torné?

La reconocida actriz mexicana mantuvo un breve matrimonio con Carlos Campos, con quien tuvo una hija, Regina del Pilar Campos Incháustegui, quien en 2006 fue arrestada y condenada a a 35 años de prisión por el homicidio y secuestro de Maribel Monroy Flores.

Regina recibió su sentencia luego de ser aprehendida junto a uno se sus ayudantes, quien confesó el crimen cometido por tres hombres que fueron contratados por la hija de la actriz.

Los sujetos privaron de su libertad a Maribel Monroy Flores, quien se encontraba en su domicilio, para posteriormente golpearla y asesinarla, y su cuerpo sin vida fue localizado en la entonces delegación Magdalena Contreras.

Actualmente la única hija de Torné se encuentra en el Reclusorio Femenil de Santa Martha Acatitla, y de acuerdo con la información que se conoce, el crimen fue cometido debido a que la hija de la actriz mantenía una relación con el esposo de Monroy Flores.

Regina Torné y su hija ı Foto: Redes Sociales

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