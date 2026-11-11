Muere Regina Torné, actriz de ‘La Loba’ y ‘Como Agua Para Chocolate’

Murió la actriz mexicana Regina Torné a los 82 años de edad, una noticia que fue confirmada este 11 de noviembre. La mujer se convirtió en uno de los rostros más recordados de la industria por sus interpretaciones de mujeres fuertes y autoritarias.

La artista es recordada por interpretar al personaje de Mamá Elena en la pelciula de Como Agua Para Chocolate, así como sus personajes en numerosas telenovelas, destacando en La Loba, donde dio vida a Doña Prudencia, la villana de la novela.

La @andactores lamenta profundamente el sensible fallecimiento de nuestra compañera Rosa Virgen del Pilar Martina Inchaustegui Anaya, con nombre artístico REGINA TORNÉ.



Expresamos nuestras más sinceras condolencias a familiares, amistades y compañeros/as



Descanse en paz 🕊️ pic.twitter.com/hyZpX6MHab — Asociación Nacional de Actores (@andactores) November 12, 2026

La Asociación Nacional de Actores se unió a los mensajes de condolencias con un comunicado en sus redes sociales. “La ANDA lamenta profundamente el sensible fallecimiento de nuestra compañera Rosa Virgen del Pilar Martina Inchaustegui Anaya, con nombre artístico REGINA TORNÉ. Expresamos nuestras más sinceras condolencias a familiares, amistades y compañeros”, expresaron brevemente.

De acuerdo con los primeros reportes, la intérprete murió en su domicilio en la Ciudad de México, pero de momento no se ha dado a conocer la causa de su fallecimiento.

¿Quién era Regina Torné?

Rosa Virgen del Pilar Martina Incháustegui Anaya, nombre real de la actriz, nació en Villahermosa, Tabasco el 21 de julio de 1944. A pesar de haber nacido en territorio mexicano, creció en Estados Unidos, país al que sus padres la enviaron para que se preparara académicamente.

Cuando cumplió dieciocho años de edad, volvió a México, luego de ser becada para estudiar actuación teatral, contando ya con estudios universitarios y con el dominio de tres idiomas, inglés, francés e italiano.

#ÚltimaHora | Falleció la primera actriz Regina Torné a los 82 años. Recordada por su papel de ‘Mamá Elena’ en ‘Como agua para chocolate’ y ‘La Tía Gloria’ en ‘El Chavo del 8’, aún se desconoce su causa de muerte. #LasNoticiasDeFORO con @mariaanahc | #nmásforo | #SiempreEnVivo |… pic.twitter.com/Ap2exOwdjM — N+ FORO (@nmasforo) November 12, 2026

Su carrera artística comenzó en 1962 como cantante de jazz, género musical en el que se especializó hasta llegar a ser conocida como la primera cantante de jazz mexicana.

En 1964, dejó de lado la música para representar a México durante un festival cinematográfico realizado en Acapulco, en el que utilizó por primera vez el nombre artístico de Regina Torné; ahí, fue descubierta por el productor de cine mexicano Gregorio Walerstein, quien le ofreció un contrato cinematográfico de exclusividad para realizar películas en un futuro.

Entre sus trabajos más destacados se encuentra su participación en películas como, Despedida de soltera (1966), Blue Demon y las invasoras (1969), Los hijos de Satanás (1972) y Como agua para chocolate (1992), su papel más recordado..

También participó en varias telenovelas, de las cuales destacan, Clarisa (1993), Retrato de familia (1995-1996), La loba (2010), Cielo rojo (2011), y Siempre tuya Acapulco (2014). En 1978 apareció en la serie El Chavo del 8, donde se distinguió como la tercera artista en interpretar al personaje de Gloria.

Poco tiempo después de su última participación activa en televisión, se retiró de la vida pública, abandonó Ciudad de México y emigró a Puebla, donde se asentó y estableció una academia de artes escénicas especializada en teatro de arte dramático. Estuvo casada y tuvo un hijo.

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