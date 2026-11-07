Ella es Natasha Wilson, la actriz de Hollywood que fue desfigurada tras ataque de perro

Natasha Wilson, la actriz que fue desfigurada tras ataque de perro por intentar defender a su mascota

La actriz Natasha Wilson acapara titulares desde hace días pues salió a la luz que presentó una demanda por el ataque de perro que sufrió cuando intentaba defender a su bulldog francés de otra mascota. La joven asegura que este incidente le dejó secuelas permanentes en el rostro.

De acuerdo con información publicada por el medio NY Post, la intérprete estadounidense asegura que las lesiones afectaron su carrera profesional debido a que estas lesiones le hicieron perder oportunidades laborales en la industria del entretenimiento.

El caso ha sido uno de los más sonados en redes sociales debido a la gravedad de las heridas y a las consecuencias que, según la actriz, aún enfrenta casi dos años después del incidente.

¿Cómo fue el ataque en el que Natasha Wilson, actriz de Hollywood, fue desfigurada por un perro?

Según documentos judiciales obtenidos por el New York Post, el ataque ocurrió el 7 de noviembre de 2024 en un parque para perros del área de West Hollywood, en Los Ángeles.

La actriz Natasha Wilson paseaba a su bulldog francés cuando se encontró con un hombre identificado como Gregory Marcel y su perro, llamado Scruffy. El animal se acercó de manera agresiva a la mascota de Wilson, por lo que ella decidió cargar a su perro para protegerlo.

La demanda señala que Scruffy saltó sobre la actriz y comenzó a atacarla, fue entonces cuando Natasha Wilson cayó al suelo mientras intentaba resguardar a su mascota con su cuerpo y sus manos.

“Durante el ataque, Scruffy mordió a Wilson en la cara, encima de la ceja derecha”, indica el documento citado por el New York Post.

La actriz fue trasladada al Hospital Cedars-Sinai, donde los médicos le colocaron suturas. La demanda afirma que la lesión le dejó “una cicatriz permanente, visible y dolorosa, una ceja alterada, un cambio en el patrón del cabello y una limitación en el movimiento de la ceja derecha”, según el medio.

Natasha Wilson también requiere una cirugía de revisión de cicatrices y tratamientos adicionales para reconstruir su rostro, de acuerdo con la demanda.

La intérprete sostiene que la secuela le impide continuar con su carrera en el mundo artístico y que le ha provocado pérdidas económicas. Por ello, demandó a Gregory Marcel para solicitar la cobertura de gastos médicos y que se reconozca la pérdida de ingresos y el daño a su capacidad laboral.

Natasha Wilson ha participado en cine y televisión en producciones como The Best Version of Love, Single and Ready to Jingle, Trust in Love, Her Study of a Killer, UnREAL, Continuum y Once Upon a Time.

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