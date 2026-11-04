Hospitalizan a Livia Brito, ¿Cuál es el estado de salud de la actriz?

Livia Britto reveló que fue hospitalizada tras presentar un problema de salud que necesitó de atención médica, lo que generó preocupación en redes sociales.

¿Qué le pasó a Livia Britto?

Todo comenzó con una foto en la cuenta oficial de Instagram de la artista de Televisa, donde aparecía en una camilla con ropa de hospital mientras se cubría el rostro con una mano donde llevaba una intravenosa.

Hospitalizan a Livia Brito, ¿Cuál es el estado de salud de la actriz? ı Foto: IG: @liviabritopes

“Ya pronto estaré al 100″, escribió Livia Brito. Un par de horas después, apareció nuevamente en sus redes sociales, ahora con un video en el que aseguró que ya se sentía mucho mejor.

La mujer explicó que le pusieron un suero con medicamentos porque “ha estado muy cansada” y agregó, “me está dando gripa también, se me unieron las dos cosas, el cansancio acumulado y la gripa, pero ya estamos bien”, dijo.

En ese sentido, explicó que esperaba mejorar durante el día siguiente, ya que este 4 de noviembre tenía llamados en tres locaciones diferentes, lo que a su vez implicaba un mayor cansanción físico.

“Me siento mejorcita. Ayer dormí, dormí, dormí y dormí. Es lo que me hace falta, dormir”, expresó en un descanso que tuvo en medio de su trabajo como actriz tras terminar su labor en una primera locación.

En 2026, Livia Brito encabezó el proyecto estelar de TelevisaUnivision y ViX titulado Infinito Amor, telenovela producida por Salvador Mejía donde da vida a Cristina Vidal junto a Gonzalo García Vivanco.

A la par de este melodrama, la actriz cubana suma participaciones destacadas en la pantalla chica como parte del elenco protagónico de la nueva entrega de Mujeres Asesinas y en la serie dramática El Precio de la Fama, dando vida al personaje de Amanda Escalante.

Más allá de la actuación tradicional en televisión y streaming, Brito expandió su presencia en medios digitales durante este año con el lanzamiento de Esencia Livia.

Se trata de un proyecto personal en formato de podcast a través de YouTube y plataformas de video, en el que aborda reflexiones, desarrollo personal y charlas sin filtro con invitados especiales.

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