C. Tangana regresa a la música con homenaje a Milkman y presume su paternidad | VIDEO

C Tangana regresa a la música y presume su paternidad

Aunque C. Tangana destacó como uno de los músicos españoles más importantes tras su último álbum El Madrileño, el cual salió en 2021 y le siguió una versión deluxe y una gira por el mundo que fue bastante exitosa.

Sin embargo, tras esto el artista se ha limitado a lanzar un par de proyectos como su película Esta ambición desmedida en la que muestra el reto que enfrentó al crear la gira más ambiciosa de su carrera.

C. Tangana. director y cantante ı Foto: Cortesía›FICG

Desde hace años, los fans esperan con ansias la llegada de nueva música de C. Tangana, un artista que para muchos es revolucionario, y parece ser que la espera finalmente ha terminado.

C. Tangana vuelve a la música

A través de su cuenta de Instagram, el español publicó primero unas fotos en las que aparecía con una vestimenta urbana y una carreola delante, una referencia a su paternidad.

Esto enseguida generó dudas, pues aunque varios fans aseguraban que era su verdadero regreso a la música, otros estaban preocupados de que el artista sacara una marca de ropa o algo no referente a los escenarios y nuevas canciones.

Sin embargo, las dudas quedaron disipadas poco después, ya que C. Tangana apareció rapeando en un video cuya descripción decía ‘Milko Freestyle’ y en la que lo podemos ver sacando la basura en calles españolas.

El música rapea sobre su éxito con El Madrileño, las críticas que recibió de su gremio musical y como la gira del álbum acabó casi por completo su presupuesto.

Tras esto, Tangana muestra a su esposa junto a su hijo en una carreola antes de hablar de la muerte de un amigo, en referencia al rapero y productor Milkman y de como al poco tiempo nació su hijo.

Además, menciona que ha estado escribiendo un nuevo disco, confirmando su vuelra a la música. En las últimas imagenes, aparece con su hijo en su pecho mientras él lo sostiene, censurando el rostro del menor.

Letra de ‘Milko Freestyle’

Saqué ‘El Madrileño’ (Madrileño)

La mitad de los rappers de España querían echarme a patadas del gremio

El rap se me que’ó pequeño y las coplas que escribo cumplieron mis sueños (Sueños)

Demasiado lejos (Demasiado lejos)

Los GRAMMYs, Las Vegas, de estúpidos sueños de un chico normal a la vida de un **** rockstar

Esnifando directamente de las tetas de una superestrella

Mosca porque se nos ve desde la costa

Este barco es suyo y el vuelo es privado

No sé quién pilota ni quién lo ha pagado

He perdido to’ lo invertido en la gira y la mitad del urban latin me ha copiado

La vida es la hostia (Uh, yah)

Te baja a palos cuando estás en la cresta, cuando más te molesta

Abriendo un Ribera con la mesa puesta (Ah)

La mujer de mi vida con una barriga de siete meses

Tú y yo no hablamos desde hace meses

Resulta que estás dentro de un hospital y perdiendo la apuesta (Apuesta)

Mierda Oh

Dios te persigue, no sé qué le debes

Volando pa’ México mientras tú mueres

En tu funeral con cuarenta mujeres

Bailando y llorando como sé que quieres

El Milko se ha ido (Uh)

Y sin tiempo para asimilarlo mi niño ha nacido, y mi vida ha cambiado

Y otra vez pensando en el puto legado

En el nombre, en el hambre que voy a dejarle

Mi vida ha cambiado lo que hemos sufrido

Mamá, si te matas, me mato contigo

AGZ es mi grupo (AGZ es mi grupo)

A mi niño le vi’a consentir, pero al resto os educo

En Madrid vestido de civil escribiendo otro truco, otro palo, otro disco (Otro disco)

Otro pago, otro trago, otro pisco

Resucito como Cristo

Siempre chulo, siempre listo

Más tiros dados y más evitados

Si hablamos de rangos, os tengo callados

A los que dudaban, la duda ha acabado

Sí

Misericordia, ayy, misericordia, ayy

Misericordia, ayy, misericordia, ayy

Misericordia, ayy, misericordia, ayy

Misericordia, ayy, misericordia, ayy

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