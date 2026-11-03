¿Quién es Gina Hinojosa, la primera gobernadora latina de Texas? Dónde nació, de dónde son sus padres, esposo...

Gina Hinojosa ganó en las elecciones de Estados Unidos y se impuso al republicano Greg Abbott. Será la primera gobernadora latina en la historia del estado y también es la primera demócrata en gobernar esa entidad desde 1990.

Texas es un estado relevante en las elecciones, porque es el segundo estado más poblado con 40 votos electorales y este 3 de noviembre se rompió la tendencia republicana que tenía.

¿Quién es Gina Hinojosa?

El nombre completo de Gina Hinojosa es Regina Inez Hinojosa y nació el 8 de diciembre de 1973 en McAllen, Texas, y se crió en el Valle del Río Grande, graduándose de las escuelas públicas de Brownsville.

Es hija de abogados de asistencia legal orientados a causas sociales. Completó sus estudios universitarios en la Universidad de Texas en Austin con una licenciatura en Artes (B.A.) en 1996 y posteriormente obtuvo su título de abogada (J.D.) en la Escuela de Derecho de la Universidad George Washington en 1999.

En su trayectoria profesional inicial, Hinojosa ejerció como abogada especializada en derechos laborales y derechos civiles.

Trabajó para la Federación Estadounidense de Empleados Estatales, Condales y Municipales (AFSCME) y en la firma de abogados Kator, Parks & Weiser. Además, en 2005 formó parte del equipo legal que presentó una demanda contra Tom DeLay, quien era el líder de la mayoría en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos.

Su incursión en la función pública local comenzó en el ámbito educativo. Sirvió en la Junta Escolar del Distrito Escolar Independiente de Austin (AISD) de 2012 a 2016.

Posterior a su gestión en la junta escolar, compitió en las elecciones legislativas y fue electa en 2016 como representante del Distrito 49 de la Cámara de Representantes de Texas, cargo que asumió en enero de 2017.

Como legisladora estatal por el área de Austin, ha integrado comités parlamentarios clave como el de Educación Pública y el de Gestión de Tierras y Recursos Naturales. En octubre de 2025 lanzó su candidatura para la gubernatura de Texas. Tras ganar la primaria demócrata en marzo de 2026 con casi el 60 por ciento de los votos, se convirtió en la nominada oficial del Partido Demócrata para las elecciones generales de ese mismo año.

¿De dónde son los papás de Gina Hinojosa?

Los papás de Gina Hinojosa son de origen mexicano. Su papá se llama Gilberto Hinojosa, quien nació en Alamos, Texas, pero él es de ascendencia mexicana. Es un reconocido abogado de asistencia legal y líder político en Texas.Fue presidente del Partido Demócrata de Texas de 2012 a 2025 y juez del condado de Cameron entre 1995 y 2006.

Mientras que la mamá de Gina Hinojosa es Crisanta Guerra Lozano, quien nació en San Luis Potosí, México, y posteriormente emigró a Estados Unidos.

Es abogada en Texas con especialización en asistencia legal e interés en derechos sociales e indemnizaciones laborales, ejerciendo principalmente en Brownsville.

Crisanta Guerra Lozano y Gilberto Hinojosa, papás de Gina Hinojosa ı Foto: Redes sociales

¿Quién es el esposo de Gina Hinojosa?

El esposo de Gina Hinojosa es John Donisi, quien es abogado en Austin y fue asistente especial de la gobernadora Ann Richards.

Gina y su esposo tienen dos hijos: Matteo y Pablo y un perro llamado Baffi.

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