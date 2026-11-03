Demócratas recuperan el Senado al alcanzar la mayoría de 51 escaños, según proyecciones

El Partido Demócrata alcanzó la mayoría absoluta de 51 escaños en el Senado de Estados Unidos tras arrebatarle posiciones clave al Partido Republicano durante las elecciones intermedias. Los triunfos obtenidos en estados estratégicos como Texas, Kansas y Carolina del Sur permitieron el avance decisivo del bloque opositor en la Cámara Alta del Congreso federal.

De acuerdo con los resultados electorales de la contienda, el triunfo en dichos distritos clave le permite a la bancada demócrata asumir nuevamente el control de la Cámara Alta. Este cambio de mando modifica de forma directa la correlación de fuerzas políticas en el poder legislativo estadounidense.

En tanto, la reconfiguración parlamentaria representa un revés político para el mandatario Donald Trump al término de la contienda electoral. La pérdida de la mayoría por parte de su partido impactará de manera sustancial el equilibrio de poder para la segunda mitad de su administración presidencial.

Asimismo, el establecimiento de este nuevo contrapeso en el Senado otorgará a la oposición demócrata la facultad legal de intervenir directamente en el avance de la agenda legislativa federal. La bancada asumirá el control de los debates y de las comisiones encargadas de dictaminar los proyectos normativos.

Adicionalmente, el dominio demócrata en la Cámara Alta permitirá a la oposición influir de forma determinante en la ratificación de los nombramientos ejecutivos y judiciales propuestos por la Casa Blanca, incluyendo jueces federales y mandos del gabinete de gobierno.

Finalmente, el nuevo escenario parlamentario faculta a los demócratas para ejercer una función directa de supervisión y fiscalización sobre el gasto público federal. Con ello, la mayoría en el Senado se posiciona como el principal eje de contrapeso frente a las decisiones presupuestales de la administración gubernamental.

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JVR