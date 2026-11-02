¿Cuánto peso tiene el voto migrante en las elecciones intermedias de Estados Unidos?

Migrantes reunidos en la orilla del río Bravo en la frontera de Estados Unidos con México

En una elección intermedia que puede modificar el equilibrio de poder en el Congreso estadounidense, millones de ciudadanos tienen la posibilidad de influir en el rumbo político del país. Entre ellos se encuentra una población cuyo crecimiento ha transformado el mapa electoral: las personas que nacieron fuera de Estados Unidos y obtuvieron la ciudadanía.

El voto de los inmigrantes naturalizados cobra relevancia en las elecciones intermedias de 2026, en las que se renovarán los 435 escaños de la Cámara de Representantes y 35 del Senado. La contienda también será una evaluación de la gestión del presidente Donald Trump, en medio de debates sobre economía, migración y el costo de vida.

Aunque no todos los migrantes pueden votar, quienes cuentan con la ciudadanía estadounidense representan un sector importante del electorado. Su participación podría influir en algunas carreras cerradas, pero su impacto dependerá de la asistencia a las urnas, las preferencias políticas y la distribución de los votos en cada estado.

Migrantes en Chiapas, México dirigiéndose a la frontera del país con Estados Unidos ı Foto: Reuters

¿Cuántos migrantes pueden votar en Estados Unidos?

Análisis locales han estimado que alrededor de 250 millones de personas son elegibles para votar en las elecciones intermedias de 2026. De ese total, cerca de 25 millones son ciudadanos naturalizados, es decir, personas que nacieron en otro país y adquirieron la ciudadanía estadounidense. Esta cifra equivale aproximadamente a uno de cada diez votantes elegibles.

La población naturalizada no se concentra de manera uniforme. California es uno de los estados que reporta la mayor proporción de ciudadanos naturalizados dentro de su electorado. Le siguen Nueva Jersey, Nueva York, Florida y Nevada.

Dentro de este grupo, la comunidad hispana también ocupa un lugar importante. De acuerdo con encuestas y análisis especializados, alrededor de un tercio de los votantes naturalizados elegibles es hispano.

Sus decisiones pueden estar relacionadas con temas como empleo, precios, vivienda, seguridad fronteriza y políticas migratorias.

Por ello, el voto migrante puede convertirse en un factor relevante para definir resultados en determinadas regiones, aunque no determina por sí solo el control del Congreso. La clave estará en cuántos ciudadanos naturalizados acudan a votar y cómo se distribuyan sus preferencias en las distintas contiendas.

Protesta contra ICE en imagen de archivo ı Foto: AP

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LMCT