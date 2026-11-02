¿Qué son las elecciones intermedias en Estados Unidos?

Este 3 de noviembre se realizarán las elecciones intermedias de Estados Unidos, y durante este ejercicio se pondrá bajo decisión de los 250 millones de votantes estadounidenses 470 escaños importantes.

El martes 3 de noviembre las y los estadounidenses elegirán aquellos nombres que ocuparán los 435 escaños de la Cámara de Representantes y 35 de los 100 escaños del Senado.

Debido a que los Senadores cumplen su mandato cada seis años, estos no se ponen a elección en el mismo año debido a que sus periodos son escalonados. Por tanto, un tercio distinto se pone a votación cada que son elecciones intermedias y presidenciales.

El Congreso estadounidense es el encargado de ejercer control y equilibrio sobre el poder ejecutivo, que está encabezado por el presidente y el vicepresidente; por tanto, la composición del Congreso es de suma importancia durante cada administración.

BREAKING: The Supreme Court denied the Trump administration's emergency request to force California to set aside mail-in ballots from roughly 20,000 suspected noncitizens until their citizenship could be verified, one day before the midterm elections. pic.twitter.com/hjQzYV7Ht3 — SCOTUS Wire (@scotus_wire) November 2, 2026

¿Qué son las elecciones intermedias?

El nombre de elecciones intermedias hace referencia directa a la mitad del gobierno del presidente de Estados Unidos, pues estas se realizan al segundo año durante el periodo que tiene un total de cuatro años.

Esto quiere decir que luego de que cuando los miembros de la Cámara de Representantes cumplen dos años de su mandato, los escaños que ocupan se ponen a votación a la mitad del periodo de gobierno que ocupa el presidente en turno.

Además, en la mayoría de los estados de Estados Unidos se realizan votaciones para que las personas puedan elegir a sus representantes estatales, cargos judiciales, cargos locales y hasta gobernadores según sea el caso.

California is dead serious about the security of tomorrow's midterm elections.



If Trump tries to meddle with California's ballots, you can be sure as hell that we'll prosecute those who help him.



Californians deserve a free and fair election, and that is exactly what we'll… — Governor Gavin Newsom (@CAgovernor) November 2, 2026

Elecciones intermedias de Estados Unidos 2026

Este 2026 las elecciones intermedias de Estados Unidos además incluirán la elección de gobernador en 36 estados y 3 territorios estadounidenses, por lo que las áreas en donde las personas pueden acudir a ejercer su derecho ya se encuentran en preparación.

Los estados y territorios en los que se elegirá gobernador o gobernadora son Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, California, Colorado, Connecticut, Florida, Georgia, Guam, Hawái, Idaho, Illinois, Iowa, Kansas, y Maine.

También Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nebraska, Nevada, Nuevo Hampshire, Nuevo México, Nueva York, Islas Marianas del Norte, Ohio, Oklahoma, Oregón, Pensilvania, Rhode Island, Carolina del Sur, Dakota del Sur, Tennessee, Texas, Vermont, Islas Vírgenes de los Estados Unidos, Wisconsin, y Wyoming.

🚨 NEW: The Democrats are projected to flip the Senate in tomorrow’s midterm elections, per the latest forecast



🔵 DEM: 53 (+6) (including 2 independents)

🔴 GOP: 47 (−6)



Alaska: DEM GAIN

🔵 48.8%

🔴 46.9%



Florida: GOP HOLD

🔴 48.2%

🔵 42.5%



Georgia: DEM HOLD

🔵 52.7%

🔴… pic.twitter.com/nb7skl10mH — Whale News Daily (@WhaleNewsDaily) November 2, 2026

Estas elecciones han dado mucho de qué hablar, pues diversos personajes políticos han realizado declaraciones sobre los resultados que han dado las encuestas previas, las campañas electorales, e incluso la posible intervención del presidente estadounidense, Donald Trump.

If Republicans win the House of Representatives and the Senate in the 2026 Midterm Elections, I’m going to give all adult citizens in the United States of America, $5,000! Thank you for your attention to this matter, and I look forward to signing those checks! pic.twitter.com/YOkESiUBrc — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 3, 2026

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