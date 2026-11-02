Canelo Álvarez explotará cuando lea el comentario de Conor McGregor que lo hace menos

El boxeador tapatío Saúl ‘Canelo’ Álvarez fue minimizado por el polémico Conor McGregor, quien después del triunfo del mexicano sobre el francés Christian Mbilli en Arabia Saudita aseguró que el nacido en Guadalajara no genera las ventas ni el impacto económico que él.

En su cuenta de X, el peleador irlandés de UFC publicó un irónico comentario en el que afirmó que él solito puede superar la taquilla de Álvarez Barragán y de cualquier otro de los pugilistas que formó parte de la denominada función México vs El Mundo en la ANB Arena de Riad.

How many views did the canelo fight get? How many in attendance? Gate ?



Man I outdo ALL of these people in sales. Majorly. EVERY SINGLE ONE. With ease. Maybe even combined.



I don’t even be trying.



I was on the same time as the World Cup semi final and still done all them… — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) November 1, 2026

“¿Cuántas vistas tuvo la pelea de Canelo? ¿Cuántos en asistencia? ¿Taquilla? Hombre, yo supero a TODOS estos tipos en ventas. Ampliamente. A CADA UNO. Con facilidad. Tal vez incluso combinados. Y ni siquiera lo intento", fue el polémico texto con el que Conor McGregor se burló del ’Canelo’ Álvarez, quien se impuso por decisión unánime a Christian Mbilli en su primera pelea de 2026.

Conor McGregor, seguro de que genera más que el Canelo Álvarez

Convencido de que genera más ventas que Saúl Álvarez, Conor McGregor adelantó que tendrá un último pleito como peleador de UFC, en el que su meta será superar sus propias marcas.

“Voy a intentar de verdad vender la pelea para la próxima. Mi pelea final. Ver qué números puedo generar. Seguir superando mis propios récords”, concluyó el controvertido mensaje de The Notorious contra el ‘Canelo’.

El combate más reciente de Conor McGregor tuvo lugar el 11 de julio de este año en el evento UFC 329, celebrado en la T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada, donde cayó a manos del estadounidense Max Holloway por nocaut técnico en el primer asalto.

Conor McGregor ataca de nuevo al Canelo Álvarez

En los últimos años ha sido una constante que Conor McGregor lance comentarios en contra del ‘Canelo’ Álvarez, los cuales comenzaron en mayo de 2023, cuando el peleador irlandés se refirió al boxeador mexicano como “pequeña salchicha de jengibre”.

Otro de los ataques de The Notorious hacia Álvarez Barragán ocurrió en mayo de 2024, cuando llamó al tapatío como “perra” y le exigió que aceptara una pelea a puño limpio en su compañía, Bare Knuckle Fighting Championship.

El comentario más reciente de Conor McGregor contra el ‘Canelo’ Álvarez había sido en agosto de 2024, luego de que afirmó que el mexicano “no genera nada cercano a lo que busca que le paguen”.

EVG