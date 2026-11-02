Aguirre logra primera victoria con Valencia

El Vasco celebra con el delantero nigeriano la única anotación del juego, ayer.

Un gol del nigeriano Umar Sadiq a 21 minutos del final bastó para que el Valencia ganara 1-0 en la cancha del Elche y con ello obtuviera su primera victoria con el mexicano Javier Aguirre en el banquillo, después de tres intentos fallidos.

El atacante africano definió con un toque de zurda en el área, tras recortar a un zaguero rival tras un pase de Arnaut Danjuma en un magistral contragolpe del equipo dirigido por el Vasco, quien sumaba dos empates y una derrota al frente de los Chés.

Este triunfo le permitió al Valencia llegar a nueve unidades en la Campaña 2026-2027 de LaLiga, y aunque se mantiene en la penúltima posición de la clasificación ya le saca cuatro puntos al sotanero Málaga, que todavía no gana, y está a solamente tres de distancia del Getafe, que ocupa el decimosegundo puesto del campeonato liguero.

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El Dato: Javier Aguirre logró su primer triunfo como estratega en España el 20 de octubre de 2002 en el 2-1 que el Osasuna consiguió como local sobre el Sevilla en duelo de liga.

A diferencia de otros encuentros, el Valencia en esta ocasión tuvo menos aproximaciones y posesión del balón que su contrincante, pero esta vez sí supo ser efectivo, caso contrario a lo que le sucedió en la Jornada 9 ante el Athletic de Bilbao, con el que igualó sin anotaciones como local en un cotejo en el que le faltó precisión en el último toque.

Fue el segundo juego que los Blanquinegros ganaron en la actual temporada, luego del 1-0 conseguido sobre el Alavés el pasado 15 de septiembre, también en calidad de visitantes.

A pesar del resultado, Aguirre Onaindia no terminó del todo satisfecho debido a que los Valencianistas se salvaron del empate en la compensación.

“Casi nos vacunan en el 97. Afortunadamente no entró la pelota; habrá que mejorar eso” subrayó al respecto el experimentado director técnico mexicano.

El triunfo llega en gran momento para los dirigidos por Javier Aguirre, pues el próximo sábado 7 de noviembre enfrentan al Real Madrid en la decimosegunda fecha del campeonato español, duelo en el que serán locales ante los merengues en la cancha de Mestalla.

Posteriormente, el Vasco intentará guiar a los Murciélagos a la segunda ronda de la Copa del Rey, cuando el 10 de noviembre visiten el campo del Tavernes en partido correspondiente a la primera etapa del certamen.

7 Clubes ha dirigido Javier Aguirre en España

TRIUNFO MERENGUE. Kylian Mbappé volvió a marcar en la victoria del Real Madrid por 3-0 ante el Racing Santander para mantener el ritmo del líder de LaLiga, el Barcelona.

El torneo doméstico español guardó un minuto de silencio antes de cada partido realizado en el transcurso del fin de semana para recordar a las víctimas del mortal accidente de tren ocurrido en Toledo el pasado 28 de octubre.

Mbappé llegó a 12 goles en la liga esta temporada para adelantar al conjunto merengue con un penalti al minuto 11 de acción, después de haber sido derribado él mismo. Posteriormente participó en el tanto del mediocampista Jude Bellingham a mitad de la primera parte. El potente disparo de Yan Diomandé puso el 3-0 antes del descanso.

“Era de 4-0, pero se podía haber complicado. Es una buena victoria en una semana importante”, admitió el técnico del Real Madrid, Jose Mourinho, tras el encuentro desarrollado en la cancha de El Sardinero.

El equipo de la capital española está en el tercer puesto de LaLiga con 27 unidades.