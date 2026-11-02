Boca vence a River; casi amarra título

En un clásico argentino friccionado y con dos expulsados visitantes, Boca Juniors doblegó 1-0 a River Plate y quedó a una victoria de coronarse como el mejor equipo de la tabla anual.

Lautaro Di Lollo marcó el único gol de la tarde en el estadio la Bombonera a los 26 minutos de acción. El Millonario acabó con nueve elementos por las expulsiones de Lucas Martínez Quarta y Gonzalo Montiel a los 9 y 78 minutos, de manera respectiva.

El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena suma 60 puntos en la tabla anual a falta de una fecha, clasificación que otorga un título oficial.

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En cambio, River Plate se estancó con 23 en el cuarto puesto del en el Grupo B del torneo Clausura, con los ocho accediendo a los octavos de final.

“Uno sueña siempre con esto. Podríamos haber hecho algún que otro gol más”, dijo Leandro Paredes, el capitán y mediocampista xeneize. “Lo más importante era ganar”.

Aparte de los cruces que definirán al campeón del torneo Clausura, Boca también es finalista de la Copa Sudamericana y semifinalista de la Copa Argentina.

“Es un clásico. Fue siempre así. Será siempre así. Estamos a un paso”, agregó. “Todavía no hemos conseguido nada”, agregó el seleccionado de la Albiceleste.

La historia del clásico más trascedental del futbol argentino quedó con 78 victorias de Boca, 69 de River y 63 empates. Fue el tercer triunfo consecutivo de Boca ante su acérrimo rival, ante el que no cae desde el 27 de abril de 2025.