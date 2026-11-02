Con gol de Di Lollo

Boca vence a River; casi amarra título

Boca Juniors venció 1-0 a River Plate, sumó 60 puntos y quedó a un triunfo del título anual.

lautaro di lollo reacciona con euforia tras su gol, ayer, en Buenos Aires.
lautaro di lollo reacciona con euforia tras su gol, ayer, en Buenos Aires. Foto: AP
Por:
Associated Press

En un clásico argentino friccionado y con dos expulsados visitantes, Boca Juniors doblegó 1-0 a River Plate y quedó a una victoria de coronarse como el mejor equipo de la tabla anual.

Lautaro Di Lollo marcó el único gol de la tarde en el estadio la Bombonera a los 26 minutos de acción. El Millonario acabó con nueve elementos por las expulsiones de Lucas Martínez Quarta y Gonzalo Montiel a los 9 y 78 minutos, de manera respectiva.

El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena suma 60 puntos en la tabla anual a falta de una fecha, clasificación que otorga un título oficial.

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A hombros de gigantes

En cambio, River Plate se estancó con 23 en el cuarto puesto del en el Grupo B del torneo Clausura, con los ocho accediendo a los octavos de final.

“Uno sueña siempre con esto. Podríamos haber hecho algún que otro gol más”, dijo Leandro Paredes, el capitán y mediocampista xeneize. “Lo más importante era ganar”.

Aparte de los cruces que definirán al campeón del torneo Clausura, Boca también es finalista de la Copa Sudamericana y semifinalista de la Copa Argentina.

“Es un clásico. Fue siempre así. Será siempre así. Estamos a un paso”, agregó. “Todavía no hemos conseguido nada”, agregó el seleccionado de la Albiceleste.

La historia del clásico más trascedental del futbol argentino quedó con 78 victorias de Boca, 69 de River y 63 empates. Fue el tercer triunfo consecutivo de Boca ante su acérrimo rival, ante el que no cae desde el 27 de abril de 2025.

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