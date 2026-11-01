¿Quién es César Romo? Él sería el nuevo novio de Paola Dalay

La separación de Paola Dalay y José Eduardo Derbez fue confirmada este domingo por la propia influencer y el actor, a través de un video publicado en redes sociales. Horas antes del anuncio, Dalay compartió una fotografía junto a un hombre durante el Gran Premio de México de Fórmula 1, que se celebra este fin de semana en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Muchos usuarios comenzaron a preguntarse quién sería esta persona y resultó ser César Romo. Aunque hasta ahora no existe confirmación de que ambos mantengan una relación sentimental, en plataformas digitales se rumora que son novios.

¿Quién es César Romo? Él sería el nuevo novio de Paola Dalay, ex de José Eduardo Derbez

La tarde del sábado, Paola Dalay publicó en sus historias de Instagram una imagen en la que aparece acompañada de un hombre mientras disfrutaba de las actividades del Gran Premio de México. En la fotografía, él la abraza por la cintura y ambos posan dentro del Autódromo Hermanos Rodríguez.

Usuarios en redes sociales identificaron al acompañante de la ex de José Eduardo Derbez como César Romo.

César Romo y Paola Dalay el sábado 31 de octubre, en el Autódromo Hermanos Rodríguez ı Foto: Captura de pantalla IG paodalay_2203

César Romo es un futbolista mexicano de 30 años que se desempeña como defensa y ha ganado notoriedad por su participación en la Kings League. Mide aproximadamente 1.75 metros y nació el 17 de diciembre de 1995.

El futbolista cuenta con 3 mil 896 seguidores en Instagram, donde se encuentra bajo el usuario @clromos. César Romo suele compartir videos de sus goles y jugadas destacadas con la Raniza FC, equipo con quien juega en la Kings League Américas.

Pese a las teorías que ya circulan en redes sociales sobre una supuesta infidelidad de Paola Dalay a José Eduardo Derbez, la realidad es que hasta este momento la influencer no ha confirmado si César Romo es su actual pareja, ni cuándo se conocieron.

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