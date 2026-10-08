Mia Goth solicita el divorcio de Shia LaBeouf tras casi 10 años de matrimonio

Mia Goth solicitó el divorcio de Shia LaBeouf casi 10 años después de que los actores contrajeran matrimonio.

La petición presentada el martes en el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles indica que Goth, de 32 años, y LaBeouf, de 40, están separados desde julio de 2025.

Ambos se conocieron y se formaron pareja mientras rodaban Ninfomanía: Vol. II en 2012, y se casaron en 2016. Anteriormente se habían separado y dijeron que se divorciaban en 2018, pero permanecieron legalmente casados, se reunieron en 2020 y tuvieron una hija en 2022.

Mia Goth busca la custodia legal y física principal de la niña de 4 años, con derecho de visita para Shia LaBeouf. También pidió al tribunal que negara la manutención de alguna de las partes. Fue el primer matrimonio para ambos.

Como ocurre con la mayoría de los divorcios en Estados Unidos, se citaron diferencias irreconciliables como motivo de la separación. Los representantes de Goth y LaBeouf no respondieron de inmediato a los mensajes solicitando comentarios.

Mia Goth en los Actor Awards ı Foto: AP

La actriz, nacida como Mia Gypsy Mello da Silva Goth en Londres, apareció recientemente como la sirvienta infiel Melantho en La Odisea de este verano, y tuvo un doble papel en Frankenstein del año pasado. Anteriormente protagonizó la trilogía de terror X, Pearl y MaXXXine.

Shia LaBeouf fue una estrella infantil en Even Stevens de Disney Channel y en la película de 2003 Holes. Más tarde protagonizó Indiana Jones y la calavera de cristal y las tres primeras películas de Transformers dirigidas por Michael Bay.

El día antes de que Goth solicitara el divorcio, LaBeouf, por segunda vez, resolvió una demanda con la cantante, compositor y actor FKA Twigs, con quien salió cuando se separó de Goth.

FKA Twigs, cuyo nombre legal es Tahliah Barnett, alegó en una demanda presentada en 2020 que LaBeouf la maltrató emocional y físicamente durante su relación que comenzó cuando ella tuvo un papel secundario en la película semi-autobiográfica Honey Boy, que él escribió y protagonizó.

Shia LaBeouf ı Foto: AP

Ambos llegaron a un acuerdo y la desestimaron el año pasado, pero ella volvió a demandarle en marzo, alegando que las cláusulas de confidencialidad del acuerdo la silenciaban ilegalmente según la ley de California.

El lunes, solicitó la desestimación de la segunda demanda, afirmando en documentos judiciales que LaBeouf había aceptado anular esas disposiciones.

En junio, LaBeouf fue condenado a libertad condicional tras declararse culpable de golpear a tres personas frente a un bar de Nueva Orleans durante el Mardi Gras.

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