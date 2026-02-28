El actor Shia LaBeouf es arrestado de nuevo por agresión en Nueva Orleans

El actor Shia LaBeouf, que fue arrestado y acusado de agresión después de que la policía afirmara que golpeó a varias personas frente a un bar de Nueva Orleans a principios de este mes, fue detenido de nuevo este sábado y acusado de un cargo adicional de agresión simple, según muestran los registros judiciales.

No quedó claro de inmediato si la nueva acusación está relacionada con la pelea del 17 de febrero frente al Royal Street Inn & R Bar, donde LaBeouf es acusado de usar repetidamente insultos homófobos mientras golpeaba a varias personas durante las celebraciones del Mardi Gras. Los mensajes telefónicos y de correo electrónico que el sábado enviaron al abogado de LaBeouf y a la policía de Nueva Orleans no recibieron respuesta inmediata.

Shia LaBeouf ı Foto: @TerriblePic

En el incidente del 17 de febrero, un video muestra a un Shia LaBeouf sin camiseta empujando a una persona al suelo y golpeando a otra en la cara, “provocando que su nariz posiblemente se disloque”, según un informe policial de Nueva Orleans.

Jeffrey Damnit, un conocido artista local que la policía identificado como Jeffrey Klein en el informe del incidente, dijo que fue una de las personas atacadas por LaBeouf.

“Me golpeó, conectó varias veces con puñetazos, me empujó varias veces”, dijo Damnit a The Associated Press.

LaBeouf “simplemente se volvió loco” intentando empezar peleas y diciéndole al artista y a otros que les iba a dar una paliza, dijo. Añadió que LaBeouf le había empujado por detrás en la barra esa misma noche, gritando insultos homófobos y amenazando su vida.

Damnit y otros sometieron a LaBeouf e intentaron que abandonara la zona, pero él no quiso marcharse y se volvió más agresivo, según Damnit y el informe policial.

La policía llegó al bar alrededor de las 00:45 de la mañana de la famosa fiesta del Mardi Grass de la ciudad y arrestó a LaBeouf.

Shia LaBeouf no ha presentado un acuerdo y declinó hablar con los periodistas el jueves después de que un juez de Nueva Orleans le ordenara volver a rehabilitación de drogas y alcohol. Durante esa audiencia, la abogada de LaBeouf, Sarah Chervinsky, le dijo al juez: “Francamente, estar borracho en Mardi Gras no es un delito”.