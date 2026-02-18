El actor Shia LaBeouf es arrestado por presunta agresión en Nueva Orleans; estaba en estado de ebriedad

El nombre de Shia LaBeouf vuelve a ocupar titulares, esta vez no por su trabajo en cine, sino por un nuevo episodio de violencia. El actor estadounidense, conocido por su participación en la saga Transformers y en películas como Fury, fue arrestado en Nueva Orleans tras protagonizar un altercado durante las celebraciones de Mardi Gras.

Según reportes policiales, LaBeouf se encontraba en estado de ebriedad y habría agredido a dos hombres en la madrugada del 17 de febrero. El incidente se suma a una larga lista de problemas legales y conductas erráticas que han marcado su carrera en los últimos años.

De acuerdo con la Policía de Nueva Orleans, los hechos ocurrieron alrededor de las 12:45 a.m. en el barrio francés, específicamente en la calle Royal. Testigos señalaron que el actor Shia LaBeouf se encontraba visiblemente alterado y habría iniciado una confrontación física con dos hombres.

Los oficiales acudieron al lugar tras recibir reportes de disturbios y procedieron a detenerlo bajo cargos de dos cuentas de “simple battery” (agresión menor).

Videos difundidos en redes sociales y medios como TMZ muestran al intérprete de 39 años sin camisa, recibiendo atención médica de los paramédicos antes de ser trasladado a la comisaría. El famoso fue llevado a un hospital para tratar lesiones menores y posteriormente ingresado bajo custodia policial. Se espera que comparezca en corte durante la semana, donde enfrentará los cargos formales.

Shia LaBeouf fue acusado de dos cargos de agresión simple y permanece detenido sin derecho a fianza. La policía no confirmó si hubo heridos graves en el incidente ni si otras personas fueron detenidas.

Lamentablemente este episodio no es aislado en la vida del actor de Transformers. Shia LaBeouf ha acumulado antecedentes por altercados públicos, consumo de alcohol y enfrentamientos con la ley. Hace unos años fue arrestado por desórdenes en lugares públicos y ha estado envuelto en polémicas relacionadas con su comportamiento errático.

Su historial ha generado preocupación tanto en la industria cinematográfica como entre sus seguidores, quienes ven cómo su talento se ve opacado por constantes escándalos. Además, tiene historial de consumo de drogas.

En esta ocasión, sus acciones empañaron la celebración de Mardi Gras, que atrae a miles de turistas a Nueva Orleans y que suele estar acompañada de un fuerte despliegue policial para prevenir incidentes.